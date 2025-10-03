Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Christian Bernardi se podría quedare afuera de la lista de concentrados de Colón, donde no tendría lugar para la próxima temporada.

La etapa de Christian Bernardi en Colón parece haber llegado a su fin. El mediocampista cordobés quedó al margen del equipo titular que probó Ezequiel Medrán para el partido del domingo a las 15.30 ante Defensores Unidos de Zárate, en el Brigadier López, y todo indica que tampoco integrará la nómina de concentrados.

Con esta decisión, la despedida de Bernardi del estadio sabalero ya se habría producido en la fecha 32, cuando fue reemplazado en el partido ante Deportivo Morón, emotivamente pidiendo perdón a los hinchas hasta las lágrimas.

Un regreso que estuvo muy lejos del soñado en Colón

Bernardi volvió a la actividad en enero de 2024, tras una prolongada inactividad por una afección cardíaca derivada del coronavirus, que le había impedido superar la revisación médica en Fortaleza y Vélez.

Su regreso generaba ilusión en la Primera Nacional, pero nunca logró replicar la imagen y el rendimiento de su etapa anterior en el club, donde se consagró campeón en 2021 y anotó en la histórica final ante Racing por 3-0 en San Juan.

Los números de Bernardi en su vuelta a Colón

En la actual temporada, Bernardi disputó 24 partidos, marcó dos goles, fue titular en 18 encuentros, ingresó desde el banco en 6, y fue reemplazado 15 veces. Además, participó en la eliminación de Copa Argentina frente a San Martín de Tucumán.

En 2024 había jugado 30 partidos, anotando dos goles, siendo titular en 14, ingresando en 16 desde el banco, reemplazado 15 veces y con una expulsión registrada.

Su ausencia de la lista de concentrados para la última fecha, sumada a los problemas físicos y contractuales de otros referentes como Luis Miguel Rodríguez y la situación de Facundo Castro, marcan el cierre definitivo de una etapa que tuvo momentos de liderazgo, pero también campañas difíciles y cuestionamientos de los hinchas. Con esta decisión, Bernardi se despide definitivamente del Brigadier López, dejando atrás una etapa cargada de emociones, tanto dentro como fuera del campo de juego.