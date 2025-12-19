Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Alan Bonansea es el cetnrodelantero que pretende Colón, cuyos dirigentes aceleraron a fondo en busca de sus servicios.

Colón comenzó a mover fichas con decisión en el mercado de pases y la búsqueda de un delantero aparece como una de las prioridades absolutas. En ese escenario, el nombre de Alan Bonansea tomó fuerza y se transformó en el principal objetivo para reforzar una ofensiva que necesita ser reconstruida casi desde cero.

El Sabalero mira su plantel y detecta una carencia evidente: en el puesto de centrodelantero hoy solo cuenta con juveniles y con Facundo Castro, cuya continuidad estuvo en duda hasta último momento. Esa realidad empujó a la dirigencia a salir con firmeza en busca de un “9” que pueda ofrecer garantías inmediatas, más allá de que el radar incluya otras alternativas.

LEER MÁS: Fernando Nogara se suma a Colón para trabajar junto a Alejandro Russo

Bonansea encaja en ese perfil. A sus 29 años, el atacante nacido en Villa Gobernador Gálvez llega con credenciales sólidas en la Primera Nacional. En la última temporada defendiendo los colores de Patronato disputó 31 encuentros en la fase regular, convirtió 11 goles y aportó dos asistencias, con un volumen alto de minutos que reflejan regularidad y vigencia. Además, fue titular y completó el único partido del Reducido que afrontó el equipo entrerriano.

Embed

Su físico —1,91 metro— y su estilo de juego lo convierten en una referencia clara dentro del área. En Colón valoran especialmente su juego aéreo, la capacidad para aguantar de espaldas y la eficacia en los metros finales, cualidades que el equipo necesita incorporar para darle otra fisonomía a su ataque.

Formado en Lanús, Bonansea debutó en Primera División y luego transitó un recorrido amplio por el ascenso argentino, con pasos por Central Norte, Almagro, Mitre de Santiago del Estero y Atlético de Rafaela. En ese camino fue moldeando su identidad como delantero de área, antes de sumar experiencias en Rosario Central y en el exterior, donde jugó en Lokomotiva Zagreb de Croacia y Mushuc Runa de Ecuador.

Bonancea, con pergaminos en la categoría

Tras su regreso al país, encontró en Chacarita y luego en Patronato un contexto propicio para relanzar su carrera, convirtiéndose en uno de los atacantes más productivos del torneo. Ese presente es el que despertó el interés de Colón, que entiende que necesita jerarquía y gol para dar el salto que pretende en la próxima temporada.

LEER MÁS: Colón negocia con Marcelo Kobistyj para sumar a Franco García

Mientras el mercado sigue abierto y aparecen otros nombres en carpeta, en Santa Fe avanzan a paso firme por Bonansea. El mensaje es claro: Colón quiere refundar su delantera y el goleador aparece como la pieza clave para empezar a construirla.