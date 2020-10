Colón afianza el equipo titular y piensa en el alternativo

Sucede que Rafael Delgado padece un desgarro y por ese motivo no fue de la partida. Aunque cuando se recupere lo más factible es que se desempeñe como lateral volante por el sector izquierdo. En varias prácticas lo probaron como stopper por izquierda en línea de tres, pero esa posición la ocuparía Piovi y Delgado se adelantaría algunos metros.

El equipo titular que puso en cancha Domínguez estuvo integrado por: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera y Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Wilson Morelo y Tomás Chancalay.

Por su parte, la formación alternativa dispuso de un sistema táctico 4-3-1-2 con los siguientes nombres: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Leandro Quiroz, Conrado Ibarra; Santiago Pierotti, Yeiler Góez, Brian Farioli; Facundo Farías; Brian Fernández y Tomás Sandoval.

De esta práctica de fútbol no formaron parte Delgado, como así tampoco Luis Miguel Rodríguez con un traumatismo en su rodilla. Y Lucas Vitri que padece un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Respecto a Viatri no está asegurada su continuidad, dado que no hay acuerdo en relación a su contrato.