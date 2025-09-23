Colón afrontaría los últimos dos partidos con jugadores que pertenecen al club

La dirigencia de Colón tomó la decisión y se la comunicará a Ezequiel Medrán, para que utilice en estos dos partidos a los jugadores que pertenecen al club

Con la tranquilidad de haber consolidado su permanencia en la Primera Nacional, la dirigencia de Colón tomó una decisión importante de cara a los últimos dos partidos.

Y la misma tiene que ver con que Ezequiel Medrán solo dispondría de aquellos futbolistas cuyo pase pertenece a la institución rojinegra, o en su defecto que tengan un contrato extendido y se queden el próximo año.

Así las cosas, serían varios los jugadores que no serán tenidos en cuenta para los encuentros ante Estudiantes de Buenos Aires y Defensores Unidos.

En consecuencia, la formación sabalera podría tener algunos jugadores provenientes de las inferiores y otros que son propiedad del club y que tienen contrato vigente posterior a diciembre de este año.

Es una decisión lógica teniendo en cuenta que si algún futbolista al cual se le vence el contrato se termina lesionado, el club automáticamente tendría que renovarle el vínculo.