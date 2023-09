Colón apareció en el momento indicado y llega entonado al Clásico

Fue nítida la superioridad que ejerció Colón, mostrando sus recursos a la hora de manejar el balón. Pero a eso le sumó rigurosidad a la hora de meter y correr, algo que no había mostrado ante Instituto. Salió a jugar el segundo tiempo con el cuchillo entre los dientes, a diferencia de lo ocurrido ante el equipo cordobés.

Al fútbol que supo mostrar Colón en otros partidos, esta vez le agrego el plus a la hora de raspar y hacerle sentir el rigor al rival. Algo que se le venía pidiendo, ya que en los dos encuentros que perdió, tanto Huracán como Instituto se lo llevaron por delante en el plano físico y temperamental.

Colón es un equipo que cuenta con recursos, dado que dispone de futbolistas que manejan bien el balón y que además tienen experiencia. Por lo cual, cuando tiene la pelota, puede marcar la diferencia, en cambio cuando el trámite se presenta cerrado o disputado, ahí le cuesta hacer pie.

De allí lo positivo que resultó el segundo tiempo contra Argentinos, no solo por el resultado, sino por la actitud. Es verdad que Argentinos facilitó un poco las cosas, otorgando ventajas defensivas inentendibles para un equipo que está ganando. Pero el Sabalero supo aprovechar las debilidades del elenco de La Paternal.

De esta manera, Colón llega al Clásico de la mejor manera, con la confianza por las nubes, ubicado en la 2ª posición de la Zona A, fuera de la zona de descenso y con el plantel completo. El triunfo ante Argentinos resultó sanador, dado que un traspié, lo hubiera sumido en un situación muy compleja.

Por ello, el equipo apareció en el momento y la hora indicada para desactivar las alarmas. Para generar calma y confianza, despejando las muchas dudas que había dejado el partido ante Instituto y el primer tiempo con Argentinos. Ahora el panorama es muy diferente.

Colón llega al Clásico con la obligación de ganar, pero con la tranquilidad de haber salido de la última posición y además de haber alcanzado a Unión. No es poco y además cuenta con el plus de ser local, que sin dudas es una ventaja, en función de las últimas estadísticas. El Sabalero dio la cara, cuando debía hacerlo y ahora puede venir lo mejor.