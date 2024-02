Colón arrancó la Primera Nacional bajo el lema de la media inglesa

Colón viene aplicando la media inglesa: ganar como local y no perder en condición de visitante.

La diferencia de jugar como local y hacerlo en condición de visitante es muy grande en la Primera Nacional . No solo por los campos de juego, sino también por la ausencia del VAR y los contextos en los que se juegan los partidos. Y algo de eso ya pudo comprobar Colón en las primeras dos fechas.

En el debut, el Sabalero le ganó justificadamente a Defensores Unidos por 2-1 . Mientras que en su primer cotejo como visitante, no pasó del 0-0 ante el modesto Atlanta. Es cierto que estuvo un poco más cerca que su rival, pero tampoco hizo los méritos suficientes como para quedarse con los tres puntos.

De todos modos, la cosecha de puntos es positiva, aplicando la famosa media inglesa. Es decir, ganar como local y no perder como visitante. Y es que jugando fuera del Brigadier López, las dificultades irán en aumento. No solo porque ninguna cancha en la Primera Nacional es como la de Colón, sino también por el plus que tiene de jugar con estadio lleno.

No solo por lo futbolístico, sino también en cuestiones arbitrales. Está claro que sin VAR, las actuaciones de los árbitros pueden variar y mucho en función del entorno. Un ejemplo de ello, es el penal que Andrés Gariano sancionó a favor de Colón en la 1° fecha. Quizás, si esa acción hubiese sucedido en la cancha de Atlanta, el desenlace tal vez hubiese sido otro.

Lo cierto y concreto es que Colón es un equipo en formación, dado que llegaron 18 refuerzos. Y llevará un tiempo para que su entrenador Iván Delfino logre darle una identidad. En el mientras tanto, es fundamental conseguir confianza y eso se logra sumando puntos como lo viene haciendo en los primeros dos compromisos.

Hasta el momento, los primeros pasos de Colón se dieron de manera lógica y auspiciosa. Tenía la obligación de ganar en el debut y lo consiguió y posteriormente no debía perder en su primera excursión como visitante y logró el objetivo. Aplicando la media inglesa y teniendo en cuenta que vienen dos partidos como local, si el Sabalero sigue por este camino, su futuro será más esperanzador.