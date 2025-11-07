Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

En una de las últimas acciones de esta dirigencia, se le notificó al volante santotomesino Bautista Maillier que firmará su primer contrato profesional en Colón

En medio de la transición política y a pocas semanas de las elecciones, la dirigencia de Colón inició una de sus últimas gestiones: la notificación a Bautista Maillier para la firma de su primer contrato . El volante santotomesino, de 19 años, es una de las grandes apariciones de la Reserva que conduce Martín Minella.

La decisión no sorprende. Maillier es uno de los pilares del equipo en el Clausura Proyección, mostrando personalidad, buen manejo y una visión de juego destacada. Vale recordar que ya debutó en la Primera Nacional, en los 11' que faltaba del partido contra Mitre de Santiago del Estero, que se completó al día siguiente tras los incidentes. Fue la apuesta de Andrés Yllana.

Su rendimiento no solo lo consolidó como referente juvenil, sino que, por lo que pudo saber unosantafe, también despertó el interés del entrenador Ezequiel Medrán, quien lo siguió de cerca durante los últimos encuentros. De hecho, en el partido frente a Boca en Santa Fe, el mediocampista dejó una imagen más que positiva ante los ojos del DT sabalero.

image Todo listo para que Bautista Maillier firme su primer contrato en Colón.

Colón potencia su patrimonio

Con este paso, Colón busca proteger y valorizar su patrimonio futbolístico, asegurando a un jugador que combina proyección, carácter y sentido de pertenencia. El acuerdo está encaminado y solo restan detalles para que Maillier firme y pase a ser profesional.

Una señal clara de que, incluso en tiempos de cambio dirigencial, el club no pierde de vista su objetivo: apostar al semillero y construir futuro con identidad.