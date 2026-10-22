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Un peligro: Colón visitará a un Ciudad de Bolívar que atraviesa su mejor racha del año

Colón jugará por la fecha 35 de la Primera Nacional contra Ciudad de Bolívar, que viene con una racha positiva que lo vuelve un peligro

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2026 · 15:54hs
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Un peligro: Colón visitará a un Ciudad de Bolívar que atraviesa su mejor racha del año

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón tiene una misión que cumplir en su visita a Ciudad de Bolívar: recuperar la contundencia lejos de Santa Fe y sumar tres puntos que pueden resultar determinantes en la pelea por la ventaja deportiva en el Reducido. Sin embargo, enfrente no tendrá a un rival que atraviese un momento cualquiera.

El Celeste encadenó cuatro victorias consecutivas, atraviesa su mejor racha en el campeonato y buscará aprovechar ese envión, volviéndose un peligro en un momento decisivo.

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Colón se topará contra un rival entonado

El cruce del sábado, desde las 21, en el estadio Municipal Eva Perón, presenta un condimento que Colón no puede pasar por alto: la distancia entre ambos es de apenas tres puntos. Por eso, además de la necesidad de volver a ganar como visitante, el Rojinegro tendrá enfrente a un competidor directo que llega fortalecido y con argumentos para dar pelea en este tramo decisivo de la Primera Nacional.

Ciudad de Bolívar tiene dos triunfos en fila de local, un peligro para Colón.

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La seguidilla positiva convirtió a Ciudad de Bolívar en un adversario mucho más peligroso. Después de atravesar distintos altibajos durante la temporada, encontró regularidad en el momento justo y buscará prolongar su mejor versión ante su gente. Hasta hace poco, el rendimiento del Celeste en el estadio Municipal aparecía como uno de sus puntos débiles. Sin embargo, la actualidad invita a tomar precauciones: la confianza que aportan cuatro triunfos consecutivos puede modificar el desarrollo de un partido en el que cada detalle tendrá un peso especial.

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Para Colón, el desafío será imponer su jerarquía, evitar errores que le permitan crecer al rival y transformar sus necesidades en una actuación convincente. El equipo sabe que necesita mejorar sus números fuera de casa, pero también que una victoria puede servir para meter presión en la disputa por el cuarto puesto, una ubicación que puede marcar diferencias de cara al Reducido.

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