Colón aún no terminó de pagar a Neris y ya tiene la necesidad de negociarlo

Algo que se reitera, en lo que parece como un accionar para intentar forzar una salida prácticamente cantada. El tema es que el Sabalero todavía está pagando por el 65% del pase a River de Uruguay (cuotas de 100.000 dólares) y se ve en la necesidad de abrirle la puerta de salida.

Asimismo, el delantero mostró poco y nada como para tener pretendientes, teniendo por si fuera poco, un salario alto para el presupuesto de la Primera Nacional: 15 partidos y sin goles, entre sus dos ciclos. Tendría algo de Uruguay, que asoma como su próximo destino.

José Neris

Colón le busca salida a José Neris

Por lo que pudo saber unosantafe, agudizó el malestar que se presentó recién se reincorporó esta semana a las prácticas, cuando debía hacerlo el 2 de enero. No pidió ni tenía permiso, por lo que fue castigado trabajando diferenciado.

Por estas actitudes, ya Pata no lo tiene en cuenta, además de que Neris no tendría intenciones de quedarse. Ya cuando el técnico era Iván Delfino en 2024 le hizo desplantes, lo que no es novedad este tipo de cosas, que igual no son bien vistas.

Ahora la secretaría técnica trabaja para ver cuál es el mejor camino en este caso, pero lo que queda claro es que, por ahora, resultó ser un mal negocio para Colón.