Pereyra rompió el silencio en Colón: Gigliotti, Ortiz, los refuerzos y su idea de juego

En el inicio de la conferencia de prensa, Pata Pereyra se refirió a cómo transita estos días de pretemporada en Colón y dijo: "La disposición es muy buena al trabajo, pudimos desarrollar lo que vinimos a hacer, estoy conforme, bastante conforme".

"Estamos teniendo los refuerzos que podemos y queremos hasta ahora, obviamente que faltan algunos más venir. Estoy bastante conforme, la secretaría técnica con Iván trabajan todo el día, tratando de elegir a los jugadores, donde no pasé nombres, sino características. Ellos me pasan algunos jugadores y los evaluamos con el cuerpo técnico", agregó cuando lo consultaron por el mercado de pases que está realizando Colón.

pretemporada Colón.jpg Prensa Colón

En cuanto a lo que le falta al plantel de Colón, Pata Pereyra dijo que "necesitamos un marcador central, un volante, volantes mixtos, otro delantero, un extremo. Se necesita para tener competencia interna y para afrontar un torneo que es largo y duro".

Y reveló que "buscamos jugadores que se acoplen a lo que queremos como equipo. Gigliotti nos va a aportar en la zona de definición, y nosotros tenemos que darle las herramientas como equipo para que pueda convertir. Buscamos simplemente jugadores que se adapten a nuestra idea y a partir de allí la elección del jugador".

El nombre por nombre de Colón

Sobre si tendrá en cuenta a José Neris, el DT de Colón reveló: "Se quiere ir, se va a entrenar con el plantel pero sabiendo que se quiere ir, es una decisión personal, no tengo nada que ver"

Luego, sobre sus primeros pasos como DT, analizó: "Como primera experiencia es buena, estamos trabajando bien, el equipo de trabajo está bien y muy metido, desarrollando la idea de a poco, los jugadores la van captando de a poco, siempre habrá lugar para los jugadores que lo hagan bien y se adapten a la idea. El torneo es duro, difícil y los chicos tendrán que pasar el momento de aprender, de tener un aprendizaje importante, por eso tenemos a los jugadores más grandes que aportarán la experiencia, y a partir de ahí el que se destaque tendrá su lugar".

También reveló sobre lo que significa el regreso de Emmanuel Gigliotti a Colón y dijo: "Tiene una trayectoria importante, es un jugador importante para el club, con los compañeros que lo van a estar mirando constantemente, para nosotros es una responsabilidad ponerlo bien y que esté a la altura de las circunstancias. Tiene la edad que tiene, pero está en excelentes condiciones, pero depende de él, lo vamos a cuidar, y lo vamos a poner en el momento que esté para jugar, y los minutos que necesite jugar. Pero depende exclusivamente de él".

Cuando se lo consultó por la chance de que se sume Guillermo Ortiz, Pereyra reveló: "Depende de él, Colón hizo todo, le dio todo lo que necesita, estamos esperando una respuesta de él, pero estamos buscando otra alternativa por si responde negativamente".

Guillermo Ortiz.jpg Prensa Audax Italiano

También se le preguntó si es verdad que estuvo enojado por la falta de refuerzos en Colón, y Pereyra aclaró: "No hay nada, ponen cualquier cosa, no había hablado con la prensa, estoy contento y feliz de estar acá, de la oportunidad que tengo y no la voy a desaprovechar".

En otro tramo, se le preguntó sobre si le interesa Luis Silba, y contundentemente el DT apuntó: "No sabía, no me lo ofrecieron...".

La idea que tiene Pereyra para el nuevo Colón

"Estuvimos entrenando la idea que tenemos, más que nada la parte ofensiva, un poco la defensa, estamos tratando de darle conceptos a los jugadores para que desarrollen la idea, con altibajos, queremos que no se frustren, y sepan que lo que les vamos a proponer lo van a llegar de la mejor manera. Vamos a ver el sistema. Necesitamos ganar y darle una identidad al equipo. El sistema será el conveniente para cada partido, pero depende mucho de los jugadores que vengan", acotó Pata Pereyra.

Y sobre cómo lleva la experiencia de ser cabeza de grupo, luego de haber sido ayudante de campo, Pata Pereyra dijo: "Ahora lo entiendo a Guillermo es que ahora todos te vienen a contar a vos... El que habla al plantel sos vos, pero es más o menos lo mismo, tengo ayudantes que están más que capacitados para la función que cumplen, estoy bastante tranquilo con eso".

Puma Gigliotti Colon 1.jpeg Gentileza Melani Rivas del equipo Dial Deportivo

En cuanto a cómo se manejan en el mercado de pases, Ariel Pereyra dijo: "Me ofrecieron jugadores, los estamos evaluando, lo primero que hago es dárselo a Diego (Castagno Suárez) y a Rafa (Maceratesi), ellos lo evalúan, y definimos entre todos cuál es más conveniente".

Se le pidió un análisis del fixture de Colón, y apuntó: "Me fijé en los primeros partidos, tenemos que analizar las fechas por la Copa Argentina. Tenemos que sacar el mayor rédito en esas fechas. A la Copa Argentina hay que jugarla, veremos cómo la vamos a enfrentar".

Luego, se le pidió una referencia ante la falta de alternativas por el sector izquierdo, y reconoció: "Al equipo le falta en varios puestos, no porque faltan sino porque no están preparados para eso, les falta experiencia. Hay chicos que sorprenden en el día a día, pero necesitamos reforzar al equipo para tener competencia interna, que es lo más importante".

Y sobre las falencias por el sector derecho, ya que solo tiene Colón en su plantel a Gonzalo Bettini como latera, respondió: "Lo voy a utilizar a Garrido, no me preocupa. Se puede adaptar Garrido, no me preocupa".

Además, se le preguntó cómo va a afrontar los amistosos, e indicó: "Vamos a enfrentarlos de la mejor manera posible, ojalá que tengamos el plantel completo, al Puma seguro que no lo vamos a utilizar, queremos que llegue bien al campeonato, no queremos sufrir un percance por apurarlo. Iremos con lo mejor que tenemos".

Y en el final, ante las características del torneo y cómo piensa afrontar un eventual bajón, el DT de Colón analizó: "Siempre pasa, en todo torneo, así sea uno de 20 fechas, los equipos tienen bajones, nosotros tenemos que estar preparados como grupo de jugadores y grupo de trabajo para identificar ese momento y salir de la mejor manera posible. Todo sirve, tenemos que formar un buen grupo, que sea fuerte y duro, vamos a recibir críticas y tenemos que ir contra eso. Eso es normal, tenemos que adaptarnos, y hacernos fuerte como grupo".