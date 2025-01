La carta de Masuero en Colón: "Me hubiese gustado despedirme de otra manera"

Pese a ser un valor surgido de las inferiores, nunca tuvo chances. Colón lo prestó a Independiente Rivadavia y Arsenal y, cuando se pensaba que en este 2025 podía pelear por un lugar, el escenario no cambió y por eso pensó que era momento de pensar para adelante.

Se trata del arquero Facundo Masuero, que se despidió en las redes sociales tras desvincularse y sellar su arribo a Defensa y Justicia, el gran salto en su carrera.

• LEER MÁS: Cuándo estará para jugar Emmanuel Gigliotti en Colón

Igual, con la tristeza que lo invadía, utilizó las redes sociales para dejar un mensaje de despedida del club que lo cobijó durante tantos años y lo formó como profesional.

• LEER MÁS: Colón, con un ultimátum para el defensor Guillermo Ortiz

La despedida de Masuero en Colón

"Gracias, Colón. Las despedidas duelen, pero mas duelen cuando te despedís de un lugar donde pasaste toda una vida, porque así lo siento, la mayoria de los recuerdos que tengo de mi vida son dentro del club, en la pensión, en el predio, en el estadio…

Gracias por 10 años de aprendizajes, gracias por formarme como jugador y sobre todo como persona, gracias por darme la posibilidad de ser jugador profesional, gracias por darme educación y sobre todo por darme un lugar para vivir!

MasueroColón.jpg Facundo Masuero, sin lugar en Colón, jugará en Arsenal la temporada 2024 de Primera Nacional.

Hoy por decision propia me toca dejar el club pero no quería irme sin antes despedirme de todos, a cada persona que me ayudó en estos largos años!

Solo lo que estuvieron dentro del club van a entender esta decisión. Deseo que verdaderamente se le empiece a dar el valor necesario a las juveniles del club que sin dudas hay grandes jugadores!

Espero de todo corazon que el club vuelva a donde merece estar. Me hubiese gustado despedirme de otra manera pero se dio asi! Simplemente gracias por todo y los voy a llevar en el corazón".