Colón avanzará con todo para comprar a Ignacio Lago

Por la lesión de Ignacio Lago, quien se rumoreó en la mitad del año para volver a Talleres o para pasar a Estudiantes, llegó Joel Soñora, por pedido de Rodolfo De Paoli, quien lo dirigió en Independiente Rivadavia de Mendoza. El exjugador de Talleres hizo su debut, dejando buenas sensaciones, en la derrota ante Nueva Chicago.

En tanto que el pasado lunes Colón informó de la operación a la que fue intervenido el jugador cuyo pase pertenece a Talleres, de la siguiente manera: "En la mañana de hoy fue intervenido quirúrgicamente Ignacio Lago, de su lesión ligamentaria. La operación fue un éxito, y el jugador comienza desde hoy la etapa de recuperación. ¡Fuerza Nacho!".

El pase de Ignacio Lago es de Talleres de Córdoba, que se lo cedió a Colón junto a Bruno Juncos, como parte del pase de Rubén Botta, a quien se lo llevó en el mercado de pases del verano pasado.

El mismo lunes de la derrota ante Nueva Chicago, tras la misma, el presidente Víctor Godano habló con los medios santafesinos, entre ellos con Sol Play (FM 91.5), donde cuando fue consultado por la situación de Ignacio Lago, destacó: "Ignacio Lago fue operado a las 6 de la mañana de este lunes en Buenos Aires. En la misma participó el doctor Francisco Vega. Salió bien, quedará hasta el jueves en Buenos Aires y a la recuperación la hará en Santa Fe".

Y cuando se lo consultó sobre qué hará Colón en cuanto a la opción de compra, Godano indicó: "Tenemos una opción de comprar a fin de año. El jugador se quiere quedar en Santa Fe, ya lo hablamos con él y ahora evaluaremos si podemos hacer el esfuerzo de comprar una parte del pase, tal como figura en el contrato que tenemos con Talleres".

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, la opción de compra que tiene Colón es por el 50% de la ficha. Vale recordar que Nacho tiene contrato con el club hasta el próximo 31 de diciembre. No trascendió el monto, pero oscilaría por ese porcentaje los 500 mil dólares.

“Hay cosas que quizás escapan de mi mano, si me preguntas a mí, obvio que me encantaría quedarme porque la verdad me estoy sintiendo muy bien. Siento que puedo sacar mucho potencial de mí acá, entonces ojalá pueda continuar”, dijo en su oportunidad Ignacio Lago, por el cual Colón haría una gran inversión.