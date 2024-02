Video: así presentó Barracas Central a Wanchope Ábila

Como adelantó UNO Santa Fe el pasado sábado, Ramón Ábila se convirtió en refuerzo de Barracas Central, o así lo entiende dicha institución, ya que los dirigentes de Colón destacaron que está avanzado, pero no cerrado.

"Ramón Ábila gratis no se va, gratis no se va nadie. Seguimos más o menos en lo que veníamos pidiendo. Estamos en la misma situación, no se cambió nada", manifestó el tesorero Marcelo Temporelli en las últimas horas.

Ramón Ábila con pasado en Boca logró destrabar su salida del equipo santafesino y fue anunciado en las redes sociales del Guapo como flamante incorporación en vísperas de su duelo contra River en el estadio Ciudad de Lanús por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Con la canción "Ahí viene Ramón" de Kapanga como protagonista junto a varias de las mejores jugadas del delantero en su carrera es que el elenco barraqueño confirma el arribo de Ábila. El atacante surgido de las divisiones inferiores de Instituto conoce muy bien la zona debido a su histórico ciclo con Huracán en el Palacio Tomás A. Ducó a tan solo siete cuadras de distancia por la calle Luna del estadio Claudio "Chiqui" Tapia.