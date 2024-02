"Quiero gastar mis últimas balas con la camiseta de Colón"

"Primero que nada soy un privilegiado, porque cualquier jugador soñaría terminar su carrera en donde la inicia, y no todos pueden por distintos factores hacerlo . Sinceramente, me siento un privilegiado , por eso lo estoy disfrutando mucho a pesar de lo que nos va a tocar vivir, que sinceramente ni lo pensé" , fueron sus primeras expresiones.

Para luego agregar: "Más allá de que la cosa no venía bien, ni yo, ni nadie esperaba lo que pasó. Y si bien tuve la oportunidad de volver con Colón estando en Primera, me toca regresar en otra categoría, y para mí el compromiso es el mismo. Era muy difícil salir de Tigre y ellos pensaban que yo me podía retirar ahí. Me habían ofrecido que siguiera y les estoy muy agradecido, pero soy de Colón y siempre fui honesto con ellos".

En cuanto a su actualidad futbolística, expresó: "La mayoría de los jugadores se miden en la realidad. Mi realidad es que vengo jugando los últimos años en Primera División y con mucha regularidad. Físicamente me siento muy bien y quiero gastar mis últimas balas acá. Quiero hacer todo lo posible para volver con Colón a Primera, es mi mayor deseo y mi sueño. Creo que sería un cierre espectacular para mí también".

Consultado sobre su paso por Tigre opinó: "Jugué tres finales, que son las únicas tres finales que Tigre jugó, junto con la de la Sudamericana en 2012. Se formó algo increíble y era muy difícil que me vaya porque toda la gente me lo pedía. A veces no coinciden los tiempos. Cuando Colón quería avanzar, yo tenía contrato vigente; cuando yo me puse a disposición, justo Saralegui, que era el técnico, no quiso".

Por último, el Perro manifestó: "El presidente de Tigre dijo que quería que yo termine ahí. Fueron años espectaculares los que viví, pero siempre fui muy claro con ellos. Querían que yo dijera que era de Tigre, y yo siempre remarcaba que era de Colón, y aun así me adoraron porque dije la verdad. Hasta por momentos, ellos mismos me decían que venga para acá porque sabían de mi deseo".