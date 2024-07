Colón cerró dos refuerzos antes que cierre el libro de pases en la Primera Nacional

Farías salió al cruce sobre la intimación que llegó a Colón: "Yo no quiero plata del club"

Si bien Laborie no debutó con la camiseta rojinegra ni tampoco fue tenido en cuenta por Iván Delfino, tiene contrato profesional y por ese motivo Colón podía solicitar un cupo por lesión. Sin embargo, como no firmó planilla, esta chance no correría.

La intención es ganar tiempo y poder seguir activo en el mercado de pases. Por eso, los dirigentes sabiendo que ya cerraron dos refuerzos, tienen la tranquilidad de contar con algunos días más para terminar de reforzar el plantel.

El cuerpo técnico en su momento solicitó un marcador central y un mediocampista, pero Garrido puede cumplir la función de volante y por ello, habrá que ver si las gestiones apuntan a otra posición en la cancha.