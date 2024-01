Se trata de Axel Rodríguez, que rescindió su contrato en Atlético Tucumán, donde apenas disputó cinco partidos y no marcó goles. Un jugador que el Sabalero buscó en el mercado anterior y al que Pipo Gorosito le dio identidad. Pero no había acuerdo con Instituto, donde tenía vinculo y como el Sabalero no iba a poner dinero para sacarlo, se cayó.

Ahora el escenario era diferente, ya que estaba fuera de consideración en el Decano, que no pudo reparos para su desvinculación. Delfino ya lo dirigió en Patronato, por lo que saber qué puede darle.

Axel rodríguez.jpg Colón ya había buscado a Axel Rodríguez cuando estaba en Instituto.

Un delantero más, por lo que es probable que se conozcan salidas, ya que dentro del plantel está Javier Toledo, Tomás Sandoval, Juan Cruz Zurbriggen, Franco Déboli y Ramón Ábila, que se plantó en irse pero nadie quiere pagar lo que pide Colón.

Axel Rodríguez tiene 26 años (25 de marzo de 1997) y lleva jugados en toda su carrera, entre Federal, Primera Nacional y Liga Profesional 116 partidos, con 25 goles. En la primera parte del año estuvo en la Gloria, donde jugó 16 encuentros y festejó una vez. Mientras que en Atlético Tucumán disputó solo 128 minutos, sin anotaciones.

Colón habría acordado con Olimpio, dueño de su pase. Solo restan las formalidades y que viaje a Santa Fe para pasar la revisión médica y firmar su contrato. Una nueva cara nueva para el Sabalero.