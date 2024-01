La dirigencia de Colón sigue firme y considera insuficiente la oferta de Alavés por Facundo Garcés, que otra vez no faltó al entrenamiento

Por ahora, la novela del pase de Facundo Garcés al Alavés de España está frenada. Desde la última oferta no hubo mayores avances y por eso, crece la incertidumbre. Sobre todo, porque el jugador presiona para que se concrete, pero Colón está firme en no aceptar la propuesta, que es considerada insuficiente.

Extraoficialmente se conoció que es de 600.000 dólares por el 70% de la ficha, pero sin impuestos y demás gastos. Si bien el zaguero está dispuesto a resignir su 15%, ese numero bajaría quedándole poco más de 450.000 dólares al club. Claramente, números muy bajos, atendiendo a que su cláusula de salida es de 2.800.000 dólares.

Se cae de maduro que la operación se dará por una cifra menor, pero tampoco por algo irrisorio según la postura de la dirigencia, que se muestra abierta al diálogo y quiere venderlo. El tema es que no sea un "regalo". Sobre todo para un club que cuenta con los recursos.

Facundo Garcés.jpg Facundo Garcés faltó a varios entrenamientos en Colón esperando por su venta a Alavés de España. Prensa Colón

Se juega también con la pérdida de su valor con el descenso, que se desplomará aún más si se queda a jugar la Primera Nacional. El jugador es ofrecido por su representación y ahí radica que Alavés no se estira más. Garcés ya habría avisado que no va a seguir, pero en estos términos es complicado que se dé. Salvo que se contemple la alternativa de un préstamo con opción obligatoria de compra, pero Colón por ahora no lo ve auspioso.

Mientras esto pasa, el marcador central no se presenta a entrenar y no sería raro que le llegue una intimación por parte del club. Sobre todo, por tener contratro vigente. Hay otros futbolistas en su misma situación de querer emigrar y siguen laburando. Puede que sus deseos de pegar el salto al exterior le estén jugando en contra al pibe, con el que se tendrían estas excepciones por ser de la casa. El tema es que todo tiene un límite. Habrá que ver si surje algo nuevo este fin de semana, con un Colón que no tiene descanso en la pretemporada.