Chicco: "Es un punto que suma en la tabla, pero a nosotros no nos sirve"

Colón se fue este domingo del Brigadier López con un sabor agridulce por el empate ante Huracán. Por un lado, conformó porque se cortó la racha de derrotas en fila jugando de local, pero por otro no sirvió tanto ante la urgencia de empezar a ganar. De igual modo, quedaron sensaciones positivas en el debut de Néstor Gorosito como DT. Así lo reflejó Ignacio Chicco en un mano a mano con UNO Santa Fe.

"Recibimos un gol rápido que nos desacomodó. Sobre todo, la idea que uno planificó durante la semana. Tuvimos que reponernos rápido e insistir en tener un poco más la pelota, sin rifarla tanto. Por momentos salió bien y otros no, ya que ellos se replegaban y cerraban los espacios. Lo que podemos rescatar es que el equipo no se cayó después del gol rápido, lo empatamos y generamos situaciones, que es importante. Nos quedamos igual con el sabor amargo, porque necesitamos ganar", apuntó.

• LEER MÁS: El déficit de Colón que no logra mejorar con el tiempo

Pero no fue todo: "Más allá de todo, las sensaciones son positivas, porque hay cosas que van mejorando en base a mucho laburo y esfuerzo. Tenemos que seguir creciendo en lo individual y colectivo, es un puso que suma en la tabla, pero que a nosotros no nos sirve".

• LEER MÁS: Sin descanso, el plantel de Colón le apunta a Gimnasia

Respecto a los aires de renovación que trajo el arribo de Pipo, mencionó: "Obvio que cuando llega gente nueva, como pasó esta semana, las energías se renuevan. Nadie tiene el puesto asegurado y tenemos que laburar de la mejor manera para ganárselo. Eso levanta la competencia interna para empezar a sumar de a tres".

• LEER MÁS: Colón gestiona para albergar otra vez hinchas visitantes

En el final, Nacho Chicco no evitó hablar del problema de no poder terminar con el arco en cero: "Es algo que viene pasando, donde nos llegan y golpean. Así que no queda otra que trabajarlo. Ahora se viene una semana para conocer más al cuerpo técnico y mejorar las cosas".