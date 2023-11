Colón cierra su semana con más certezas que dudas

En una semana especial por el aniversario 450 de la ciudad de Santa Fe, con condiciones meteorológicas que no fueron las mejores y la ratificación del día y horario del partido contra Vélez, el plantel de Colón llevará adelante el último trabajo antes de gozar de un fin de semana de descanso.

La cuenta regresiva concluirá el sábado 25 de noviembre, cuando a las 18 la formación rojinegra pise el José Amalfitani para enfrentar al Vélez de Sebastián Méndez.

En estos días de trabajo, el cuerpo técnico que comanda Israel Damonte tiene dos futbolistas que vienen realizando diferentes tareas pero será muy difícil que estén disponibles en Liniers. Se trata de Eric Meza y Damián Batallini.

No hay jugadores suspendidos ni otros lesionados a la vista, con lo cual no es descabellado empezar a pensar un equipo parecido, por no decir el mismo, que enfrentó a Talleres, para encarar una jornada decisiva donde Colón tendrá un doble objetivo en el horizonte.

El más importante es poder atesorar su plaza en la Liga Profesional. A partir de ello, pugnar por un resultado positivo que lo ratifique entre los cuatro mejores de la zona A que encararán los playoffs por el título en un certamen donde los del barrio Centenario dieron la vuelta olímpica en la edición 2021.