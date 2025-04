Colón conoce el árbitro para recibir a San Telmo el 14 de abril

La AFA designó a Lucas Cavallero como juez del compromiso, quien estará acompañado por Marcelo Bistocco y Sebastián Osudar, mientras que Maximiliano Silcán Jeréz trabajará como cuarto árbitro.

LEER MÁS: Los papelones que viene protagonizando Colón desde 2024 a la fecha

Primera Nacional - Fecha 10

Zona “A”

Sábado 12-04

All Boys c. Güemes (S.E.), a las 15.30 horas

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Alvarado (M.D.P.) c. San Martin (T.), a las 15.30 horas en estadio José M. Minella

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Diego Novelli

Colegiales c. Ferro Carril Oeste, a las 17.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Domingo 13-04

Quilmes A.C. c. Los Andes, a las 15.35 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Ramón Ortíz

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

Racing (Cba.) c. San Miguel, a las 16.00 horas

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Dep. Maipú (Mza.) c. G. y Tiro (Salta), a las 16.30 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Dep. Madryn c. Tristán Suarez, a las 17.30 horas

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Erik Grunmann

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Manuel Girett

Lunes 14-04

Arsenal F.C. c. Patronato (Paraná), a las 14.00 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Nicolás Bravo

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Atlanta c. Almagro, a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Zona “B”

Sábado 12-04

Def. Unidos c. Def. de Belgrano, a las 15.30 horas

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Mariano Rosetti

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Martín Depósito

Estudiantes c. Estudiantes (Rio IV), a las 15.30 horas

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Ctral. Norte (S.) c. Nva. Chicago, a las 16.00 horas en estadio Padre E.

Martearena

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Emanuel Serale

Asistente 2: Cristian Arreguez

Cuarto árbitro: Mario Rojo Casal

Domingo 13-04

Alte. Brown c. G. y Esgrima (Mza.), a las 15.00 horas (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Dep. Morón c. Talleres (R.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

Chaco For Ever c. G. y Esgrima (J.), a las 16.30 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Víctor Rojas Aguirre

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Mariano Agli

Temperley c. Chacarita Juniors, a las 17.00 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Guillarmo Yacante

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Mitre (S.E.) c. Agropecuario Arg., a las 17.00 horas

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Asistente 1: Roque Narváez

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Lunes 14-04

Colón c. San Telmo, a las 18.00 horas (TV)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jeréz