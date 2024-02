Colón vapuleó a Patronato, se hace cada vez más fuerte en Santa Fe y es puntero en su zona

• LEER MÁS: El color de los hinchas de Colón para el duelo con Patronato

Rápidamente a los 12' amplió el marcador con un pelotazo largo que el arquero Julio Salvá fue a buscar el balón, se le escapó al disputarlo con Alex Rodríguez y con el arco ,desguarnecido, Alexis Sabella solo tuvo que empujarla para el 2 a 0.

Colon Patronato Alexis Sabella.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Patronato Insinuó algo en ataque pero todo lo que intento lo resolvió mal. Y en el final llegó el tercero de Colón, luego de un horror defensivo de Mateo Burdisso, que contó con la complicidad de sus compañeros, quienes se desentendieron de la jugada; Federico Jourdan metió un centro y Axel Rodríguez debajo del arco la empujó para el merecido 3 a 0.

Colón en menos de un cuarto de hora definió el partido a su favor ante un equipo paupérrimo como Patronato, que hizo absolutamente todo lo posible para irse goleado a los vestuarios. El Sabalero goleó y se floreó jugando y casi sin despeinarse marcó diferencias nítidas como para liquidar la historia rápidamente.

Segundo tiempo

El complemento únicamente sirvió para la frutilla del postre y decorar el resultado, con un 4 a 0 y para que Nicolás Leguizamón volviera a convertir con la camiseta de Colón luego de una falta que le cometieron a Nicolás Delgadillo. No existieron equivalencias en ningún momento del juego y por ese motivo, el Sabalero ganó sin despeinarse ante un rival que fue un espanto de principio a fin. Colón con esta victoria se sube a la cima del grupo B, con 10 unidades y mejor diferencia de gol que Defensores de Belgrano.

En esta ocasión no sufrió nunca y consolidó su tercera victoria consecutiva jugando como local, demostrando mucha diferencia de plantel con sus rivales, aunque claramente Patronato fue el más flojo de los que enfrentó. Está claro que Colón jugando como local difícilmente resigne puntos por la jerarquía que tiene en su plantel; ahora la materia pendiente será revalidar estas actuaciones en condición de visitante, donde seguramente tendrá mayores dificultades.

Colón festejo.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón esta haciendo lo que se le exigía, ser protagonista, estar arriba en su zona y hacer del Brigadier Lopez un lugar inexpugnable. Un arranque sin dudas que prometedor el de Colón ya que, si bien es un torneo demasiado extenso, la sensación es que con lo que tiene le sobra para sacar chapa de gran candidato al ascenso.

Formaciones

Colón: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán López, Paolo Goltz, Facundo Castet; Sebastián Prediger, Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Alexis Sabella e Ignacio Lago; y Axel Rodríguez. DT. Iván Defino.

Patronato: Julio Salvá; Gonzalo Asís, Mateo Burdisso, Martín Ferreyra, Diego Martínez; Pablo Hofstetter, Gustavo Turraca, Juan Barinaga, Arnaldo González; Fabricio Sanguinetti y Franco Coronel. DT Walter Perazzo.

Goles: PT 8' Ignacio Lago (C), Alexis Sabella (C) y 42' Axel Rodríguez (C); y ST 43' Nicolás Leguizamón (C).

Árbitro: Yamil Possi.

Estadio: Brigadier López.