Colón fue una lágrima y solo rescató un empate ante el humilde Barracas Central

Colón terminó resignando dos puntos como local y, de esta manera, no pudo encadenar su tercer triunfo consecutivo en el Brigadier López, tras el 1-1 ante Barracas Central por la fecha 17 del Torneo de la Liga Profesional. Pero más allá del resultado, lo preocupante es que el equipo bajo considerablemente su rendimiento en los últimos cuatro partidos.

A Colón le cuesta dominar al rival y pierde muy rápido la pelota, sobre todo cuando se pone arriba en el marcador. Encima los que entran desde el banco jamás son solución y terminan empeorando al equipo. Por situaciones de gol estuvo más cerca de ganar que Barracas Central pero eso no debe servir como consuelo ni mucho menos ya que enfrente tenía a un rival inferior en cuanto a plantel y aun así lo complicó durante buena parte del cotejo. Si Colón enfrente hubiese tenido un rival más calificado habría terminado perdiendo el partido ya que no defendió bien tuvo poco juego y falló mucho en ataque.

LEER MÁS: Néstor Gorosito, muy autocrítico tras el empate de Colón

Barracas Central avisó primero con una jugada individual de Brian Calderara, que escapo por el centro y remató al primer palo pero el balón fue controlado por Ignacio Chicco. Manejaba mejor la pelota el equipo visitante y cuando Colón la tenía jugaba hacia los costados o para atrás, sin sorpresas.

Embed

Faltaba movilidad para encontrar espacios por lo cual se tornaba un equipo muy repetitivo y previsible. Pudo convertir Ramón Abila en el área pero se demoró y le terminaron sacando el balón. En otra acción Baldomero Perlaza enfrento al arquero pero no pudo definir bien y terminó despejando un defensor.

Barracas Central avisó otra vez con un remate a la carrera de Rodrigo Insúa, que picó por izquierda pero su disparo no tuvo precisión y se fue por encima del horizontal. Y Nacho Chicco evitó el gol de Calderara luego de ir al piso y evitar que el carrilero lo eludiera luego de una buena maniobra de Facundo Matter.

Sin embargo y cuando Colón no encontraba los caminos, Juan Pablo Álvarez metió un derechazo al ángulo izquierdo a la salida de un córner y puso el 1-0. Jugando poco Colon se puso arriba por la eficacia que tuvo el furibundo disparo de Alvarez y porque Barracas Central desperdicio las chances que tuvo a disposición.

En el inicio del segundo tiempo y con el resultado a favor cedió el balón y el terreno para que el Guapo se adelantara y lo fuera acorralando. El partido se jugaba en campo sabalero más allá de haber podido marcar el segundo con un disparo de media distancia de Rafael Delgado que se estrelló en el travesaño.

Luego llegaría el gol de Barracas a los 14 cuando Perlaza de espaldas perdió el balón e Iván Tapia sacó un furibundo remate de derecha que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Chicco. Un golazo para empatar 1 a 1 resultado que a esa altura era absolutamente merecido.

LEER MÁS: Colón dio un gran paso atrás y jugó un partido para el olvido ante Barracas Central

Colón buscó reaccionar se adelanto en la cancha, Pipo Gorosito movió el banco pero los que ingresaron mostraron un rendimiento muy pobre. Wanchope Abila tuvo dos ocasiones pero falló en ambas, en la primera quedo mano a mano y el arquero yendo al piso le sacó el balón. Y en la segunda cruzo el remate que se fue desviado Colon empujó en el final con varios tiros de esquina. Pero habrá que decir que Barracas Central fue una máquina de desperdiciar contragolpes incluso con superioridad numerica.

Otro paso en falso para Colón en relación al juego el equipo poco tiene que ver con aquel de los primeros partidos con Gorosito. Perdió identidad, frescura y se volvió muy previsible, con poca intensidad tendrá tendrá laburar mucho Gorosito para levantar el nivel e intentar volver a las fuentes.

Síntesis

Colon: 17-Ignacio Chicco; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 40-Rafael Delgado y 22-Juan Pablo Álvarez; 14-Baldomero Perlaza, 27-Julián Chicco y 28-Andrew Teuten; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Barracas Central: 22-Guido Villar; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Capraro, 16-Francisco Álvarez, 15-Fernando Prado y 6-Rodrigo Insúa; 33-Facundo Mater, 5-Rodrigo Herrera, 10-Iván Tapia y 21-Brian Calderara; 29-Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Gol: PT 40' Juan Pablo Álvarez (C); ST 16' Iván Tapia (BC).

Cambios en el segundo tiempo: 14' Carlos Arrua x Teuten (C); 23' Leonel Picco x Julián Chicco (C) y José Neris x Juan Pablo Alvarez (C); 36' Lucas Colitto x Mater (BC) y Marcos Benítez x Calderara (BC); 42' Maximiliano Rodríguez x Peinipil (BC); 48' Carlos Arce x Tapia (BC) y Manuel Brondo x Sepúlveda (BC).

Amonestados: Goltz y Picco (C); Calderara (BC).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Jorge Baliño.