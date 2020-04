Colón: El duro reclamo de Estigarribia al gobierno paraguayo

Marcelo Estigarribia, al igual que sus compañeros del plantel de Colón, desarrollan sus entrenamientos en sus casas esperando para saber qué ocurrirá con la reanudación del fútbol, más allá que se menciona que hasta septiembre u octubre no volvería a rodar la pelota. Mientras tanto, el guaraní contó la dura situación que atraviesa en la cuarentena en Santa Fe, debido a que el Gobierno de Paraguay le niega su regreso al país.

Estigarribia le dedicó un momento a ABC y cuenta la situación que atraviesa su familia y los demás compatriotas que juegan en el vecino país. “Armamos un grupo (WhatsApp) con todos los jugadores que estamos en Argentina. Hablo bastante con Junior (Alonso) y Antony (Silva) y ellos nos informaban que pasaba, pero cuando nos llegó la información de que era imposible por el cierre de frontera decidimos quedarnos con la familia acá. En realidad tenemos nuestra familia allá y uno quiere estar en su país pase lo que pase”, expresa el ex-Cerro Porteño.

“Nosotros estamos haciendo la cuarentena al pie de la letra y nosotros vemos lo que pide el Gobierno. Por un lado está bien, pero si voy a casa, también haré la cuarentena, no es que voy a salir. Nos preguntamos: ¿por qué nosotros no? Porque vemos que ingresa gente al país. ¿Por qué no nos dejan entrar si cumplimos todos los requisitos? Queremos ir a nuestro país, pero te cierran la puerta y es medio chocante”, continúa Marcelo con respecto a los repatriados. “Todos queremos regresar pase lo que pase y más cuando estás afuera y con lo que pasa”, añadió.

Marcelo Estigarribia.jpg Estigarribia realiza la cuarentena en Santa Fe, a pesar de terminar su contrato con Colón y desea volver a suelo paraguayo. Instagram

El futbolista reveló que entre todos los guaraníes, Alonso es quien está solo y pasa un mal momento porque tiene al resto de la familia en Paraguay. “Junior está solo porque iba a regresar después del campeonato. Él es quien la está pasando mal porque esta solo. Tiene dos hijos y extraña a ambos. Antony está con la familia. Los mellis están con sus respectivas parejas y es más llevadero. Junior no la está pasando bien en este sentido porque Boca Juniors ya le libero”. Así como Estigarribia, quien culmina contrato con Colón el 30 de junio, el central de Boca Juniors también.

“Tuvimos la negativa y quedó así. Queremos irnos todos juntos. Buscamos la posibilidad de un vuelo privado como también ir vía terrestre, uno detrás de otro, y llegar para acatar lo que nos diga el gobierno. Acá estaban repatriando a los argentinos, mientras a nosotros no. Y vimos en las noticias que hace unos tres o cuatro días, un colectivo con 64 personas pasaron la frontera y nosotros no podemos, conste que también cumplimos todos los requisistos. Decían que estabamos bien, viviendo en casas, pero nosotros queremos volver y nos negaron”, finalizó el mediocampista a ABC.