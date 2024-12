Colón, ante el inminente anuncio de la llegada del nuevo DT

Picaron en punta Alfredo Grelak y el uruguayo Álvaro Recoba. El primero fue anunciado en las últimas horas como nuevo entrenador de Ferro, luego de las diferencias económicas importantes que tuvo con Colón. En tanto que el Chino tendría una oferta de un equipo ecuatoriano, la cual no trascendió.

LEER MÁS: Frontini se ilusiona con dirigir a Colón, por UNO 106.3: "Uno sabe la dimensión de este club"

El director deportivo Iván Moreno y Fabianesi destacó que el nuevo entrenador de Colón se definiría antes de Navidad, tomando como referencia que el regreso a las actividades sería para el próximo 26 de noviembre, para luego de un breve receso iniciar la pretemporada el 2 de enero.

El pensamiento de Moreno y Fabianesi sobre el nuevo DT de Colón

"Necesitamos un entrenador que respete la filosofía que estamos acostumbrados, ser un equipo protagonista, que impone condiciones, que aprenda a jugar de visitante igual que de local, bajo esas premisas, puede haber diferentes estilos, cuestionables y entendibles...", destacó Moreno y Fabianesi cunado explicó la salida de Osella de Colón.

Iván Moreno y Fabianesi.jpeg Prensa Colón

Y reveló: "Esto es una oportunidad para reamar el proyecto y comenzar bien en el 2025. Tenemos un modelo de juego y una filosofía, que tengo plasmada dentro de mi proyecto, y tenemos que buscar coincidencia con el nuevo entrenador. Antes de fin de año, antes de Navidad deberíamos tener el nuevo entrenador".

Quiénes son los que se nombraron como DT de Colón

A Recoba no hay que descartarlo, ya que no hay informaciones sobre que haya acordado su llegada al equipo ecuatoriano al cual se lo relacionó, y reconoció públicamente de la reunión, de las exigencias de dirigir a Colón y de lo que representaría el desafío para su carrera deportiva.

LEER MÁS: Colón le notificó a Tomás Paredes que firmará su primer contrato

Pablo Frontini, en tanto, reconoció que le gustaría dirigir a Colón en diálogo con La Radio de UNO (FM 106.3), La Red Santa Fe, pero también admitió que no tuvo ningún llamado. En tanto que Gustavo Coleoni quedó rápidamente descartado, mientras que Leandro Gracián seguirá en Deportivo Madryn y Andrés Yllana acordó su continuidad en Aldosivi.

Recoba.jpg

De esta manera, no habría que descartar a Diego Flores, quien no pudo consumar el objetivo en San Martín de Tucumán. Lo más probable es que el nuevo DT de Colón sea un "tapado", es decir que su nombre no haya trascendido y que solamente lo habría gestionado Moreno y Fabianesi. Lo concreto es que en las próximas horas sería anunciado de cara a una exigente temporada 20205.