Goltz y Garcés, campeones con Colón, terminan su estadía en Santa Fe

La dirigencia pidió paciencia, ya que se cumplirá con unos pagos que deben ingresar, pero en algunos casos la deuda es mayor a los dos meses. Claramente, un cierre de año con muchos problemas económicos y, por si fuera poco, sin la vuelta a la Liga Profesional lo que hubiera representado mayores ingresos.

Lo concreto es que la mayoría de los futbolistas cuyos contratos expiran el 31 de diciembre ya se despidieron y retiraron sus pertenencias y habrá que ver qué dice el nuevo entrenador sobre quiénes podrían continuar. Dentro de los que cierran un ciclo están Facundo Garcés y Paolo Goltz.

Goltz termina su carrera en Colón

El defensor anunció por redes que se retira del fútbol, con el sabor amargo de no haber podido completar la misión de retornar a la elite. Tras el descenso fue uno de los primeros en pedir quedarse, acomodó sus ingresos para un presupuesto de Primera Nacional y buscó la revancha. Tiene el curso de técnico, por lo que habrá que ver si sigue metido en esto.

Colón Nueva Chicago Paolo Goltz.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Fue el jugador que más partidos disputó en el campeonato (38). Solo se perdió el cotejo con Temperley por límite de amarillas. A sus 39 años, mostró siempre vigencia y fue un referente.

Garcés tiene armadas las valijas en Colón

Mientras que lo del zaguero es una historia consumada hace meses. Al no concretarse su venta al Alavés, trabajó siempre diferenciado y cerró haciéndolo directamente en el Selectivo. Inconforme con la dirigencia y simplemente esperando para viajar a España y sumarse al club donde ya firmó un precontrato. Pasará la Navidad en Santa Fe y luego tomará el avión a Europa. También habría una importante deuda.

Facundo Garcés.jpg IG facundogarces

Una historia increíble, ya que a muchos todavía les cuesta entender que lo mejor para Colón era que se vaya libre por el compromiso de venta que la gestión anterior le dio al representante Pascual Lezcano, que no es el del jugador (lo maneja Federico Raspanti). Si la operación no llegaba de la mano del empresario o no tenía la anuencia, el Sabalero tenía que pagar una multa de 1.000.000 de dólares. Garcés solo quería ir a Alavés, que propuso un monto que no convenció y todo se rompió. Quedará para el debate si hubo un capricho o no.

Es así como dos campeones de 2021 se despiden de Colón. Queda Christian Bernardi de los que tocaron el cielo con las manos aquella noche en el estadio Bicentenario de San Juan en la Copa de la Liga.