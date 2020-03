Colón es el segundo equipo más goleado y el segundo que menos goles marcó

Los números de Colón en esta Superliga son paupérrimos, cosechó apenas 18 puntos en 22 fechas con un porcentaje de eficacia del 27%. Se ubica en la 22ª posición de la tabla y hace nueve partidos que no gana, con siete derrotas y dos empates.

Pero además hay otra estadística que resulta alarmante y está referida a la diferencia de goles, Colón es el segundo equipo que menos tantos convirtió y el segundo que más goles sufrió. El elenco sabalero apenas anotó 17 y recibió 37, es decir una diferencia de -20.

El único que lo supera en ese rubro es Godoy Cruz que sufrió 47 goles en 22 partidos, mientras que Huracán apenas marcó 13 tantos. Y no es casualidad que precisamente estos dos conjuntos sean los peores de la Superliga, ya que el Tomba se ubica en la 24ª posición y el Globo en la 23ª. Por su parte, Colón está en la 22ª.

En lo que va de este 2020, el Sabalero apenas convirtió un gol en seis partidos que fue el de Wilson Morelo en el empate ante Racing 1-1. Sin embargo sufrió 11 tantos, ocho de ellos en los últimos dos encuentros ante Newell's y Boca. Mientras que en los últimos nueve cotejos apenas anotó tres tantos. Uno de Christian Bernardi en la caída con Vélez 3-1 y el restante de Morelo en la derrota frente a Arsenal 2-1.

Números que reflejan la crítica situación en la que se encuentra Colón y que lo tiene en zona de descenso, con semejante estadística es difícil avizorar una mejora. Lo cierto es que el Sabalero no pudo encontrar solidez en defensa y al mismo tiempo carece de efectividad en el arco rival.

No hace goles y le hacen goles, así las cosas, los cálculos no cierran por ninguno lado. Osella pretendió cerrar el arco propio y no lo logró. Y a la par no encuentra el gol, no logró ni una cosa, ni la otra. Y eso llevó a que hoy el Sabalero sea uno de los equipos que esté perdiendo la categoría.