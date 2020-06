Colón está a contrareloj en busca de algunas renovaciones

Queda menos de una semana para que varios jugadores de Colón finalicen sus contratos y por eso la dirigencia trabaja para intentar retener a algunos por pedido del entrenador Eduardo Domínguez, que estaría esperando la habilitación para regresar a Santa Fe y continuar con la cuarentena. Por ahora solo hubo contactos concretos con Matías Fritzler y Guillermo Celis, pero sin saldo positivo todavía; mientras que por los otros no hubo mayores novedades. En pocas palabras, se está a contrareloj.

La idea con Guillermo Celis es extender el préstamo, con una mejora respecto a la cotización del dólar. Aunque claramente también la idea sería concretar un recorte. El jugador tiene un año más en Vitoria de Portugal, pero por la pandemia del coronavirus no tendrían intenciones de ir a Europa. En todo caso estaría más abierto a escuchar otras propuestas también de Colombia, que no llegaron. No le desagrada la idea de continuar en Santa Fe, pero no a cualquier costo.

Guillermo Celis.jpg Guillermo Celis es uno de los jugadores que Colón quiere retener. Prensa Colón

Lo de Matías Fritzler es más complejo, ya que por ahora no mostró a gusto con la propuesta inicial. En pocas palabras, tendría que resignar el 50% de su remuneración. Está dispuesto a bajar sus pretensiones, pero no tanto y eso es lo que imposibilitó el avance. Asimismo, existiría una deuda que juega un papel preponderante en este sentido, ya que desde Colón también pretenderían no abonar la totalidad. De igual modo, el volante está abierto al diálogo, ya que quiere quedarse y por si fuera poco, sabe que con Eduardo Domínguez es un valor importante.

Matías Fritzler.jpg El de Matías Fritzler es uno de los contratos que finaliza el 30 de junio y por ahora no hay acuerdo. UNO Santa Fe | José Busiemi

En las últimas horas Marcelo Estigarribia deslizó que le encantaría seguir –otra vez–, pero dejó en claro que a esta altura lo ve "muy difícil". Al ser paraguayo, la devaluación del dólar lo perjudica y por eso analiza todo. Antes que volver a su país, prefería quedarse en Argentina, no solo por el nivel de competencia sino que podría hacerlo a la Selección, pero tampoco a cualquier precio. Hoy estaría más fuera que adentro.

Marcelo Estigarribia.jpg Marcelo Estigarribia es uno de los jugadores que está entre los contratos a renovar. Prensa Colón

Mientras que lo de Gabriel Esparza estaría muy frío. Incluso Guaraní de Paraguay ya le habría echo una propuesta que superaría a la de Colón por ser en moneda estadounidense. Esto atendiendo a que en el Sabalero cobraría en pesos, a lo que habría que agregarle un recorte en sus haberes. Nada de esto satisfizo al volante izquierdo, a quien Eduardo Domínguez estableció como prioridad.

Gabriel Esparza.jpg Por ahora la posibilidad de continuidad de Gabriel Esparza estaría fría. Prensa Colón

Cuatro jugadores que forman parte del plan para el nuevo Colón cuando el fútbol se reanude, pero el escenario no es el más sencillo. Lo bueno del caso es que, por más que terminen sus contratos el próximo 30 de julio, todos tienen, a excepción de Celis, su pase en su poder y pueden extenderSE las tratativas.

Colón está a contrareloj y, por más que haya varios temas por abordar, el armado del próximo plantel se lleva gran parte de la atención.