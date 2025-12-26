Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón está muy cerca de concretar la incorporación de Alan Bonansea

En las últimas horas, Colón avanzó por el delantero Alan Bonansea quien tendría un acuerdo con el club para convertirse en refuerzo sabalero

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 09:49hs
Alan Bonansea está cerca de ser refuerzo de Colón.

El nombre de Alan Bonansea viene sonando con fuerza en los últimos días. Pero por estas horas, la información indica que el director deportivo de Colón Diego Colotto avanzó fuerte para que el delantero sea refuerzo sabalero.

Colón está cerca de cerrar a Bonansea

La realidad indica que Bonansea finaliza su contrato con Patronato el 31 de diciembre y pese a la intención del Patrón de retenerlo, el futbolista estaba decidido a cambiar de club.

Y de las propuestas que tenía arriba de la mesa, la de Colón era la que más lo seducía. Así las cosas, Bonansea se sumaría a préstamo por una temporada.

LEER MÁS: ¿La actualidad de Lértora es funcional al proyecto deportivo de Colón?

De esta manera, Colón contaría con la dupla de ataque que este año tuvo Patronato, ya que también tiene acordada de palabra la llegada de Julián Marciori, extremo por derecha.

El delantero de 29 años tuvo su mejor temporada en este 2025, dado que disputó 32 partidos con la camiseta de Patronato y convirtió 11 goles, además de dos asistencias.

Colón Bonansea Patronato
