¿La actualidad de Lértora es funcional al proyecto deportivo de Colón?

Colón está interesado en el volante Federico Lértora quien por peso propio es un nombre que genera ilusión, pero con un presente inactivo

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 09:16hs
Federico Lértora está en el radar de Colón.

Prensa Colón

En las últimas horas el nombre de Federico Lértora sonó fuerte en Colón. Y es que la dirigencia junto con el director deportivo Diego Colotto comenzaron las charlas con el mediocampista que se consagró campeón con el Sabalero.

La ilusión y el presente de Federico Lértora

Claramente, Lértora es un jugador muy querido en Colón y por ello cuando surgió su nombre, despertó un entusiasmo muy grande en los hinchas.

La realidad indica que el Rojinegro busca un volante central más, dado que hasta el momento acordó con Ignacio Antonio, quien se presentará el 2 de enero para arrancar la pretemporada.

Por ello, sabiendo que Lértora no tiene equipo y está con el pase en su poder, la dirigencia se puso en contacto con el futbolista que tiene otras ofertas, entre ellas la de Gimnasia de La Plata, Belgrano y Ferro.

Ahora la pregunta del millón es la siguiente ¿El presente de Lértora es funcional al proyecto deportivo de Colón? Y la respuesta está en manos del director deportivo y del entrenador Ezequiel Medrán.

Lo cierto es que Lértora, de 35 años (cumple 36 en julio de 2026) hace casi nueve meses que no juega. Ya que a fines de junio finalizó su vínculo con Querétaro.

En consecuencia, Lértora se quedó viviendo en México pero sin equipo, entrenando de manera individual en un gimnasio, pero sin la rutina diaria de practicar dentro de un plantel.

De esta manera, el último partido oficial que Lértora jugó fue el 4 de abril en el empate ante León 1-1. Ese día el volante fue titular, pero debió ser reemplazado a los 43' del primer tiempo por lesión.

En los partidos siguientes que jugó Querétaro, Lértora no fue convocado por lesión. Y de ese modo, se cerró el ciclo del volante en el fútbol mexicano.

La decisión de retornar al fútbol argentino generó la ilusión en los hinchas de Colón, pero ese entusiasmo, choca con su presente futbolístico.

