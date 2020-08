"Contento, porque pudimos volver a entrenar y ver a los chicos, que hacía mucho no los veía. Hasta hace unas semanas era solo por Zoom nomás", reconoció el lateral derecho de Colón, Alex Vigo, que mostró un semblante renovado en el regreso a los trabajos en el predio Ciudad Fútbol. Si bien es cierto que todavía no hay certezas de cuándo se reanudará el fútbol es un paso adelante. Justamente el entrerriano se mostró optimista y concentrado en las tares más allá de los rumores que lo vincularon con una posibilidad de ir a River.

• LEER MÁS: ¿Colón tiene en los planes a un jugador ghanés?

En diálogo con el programa El Crack Deportivo, explicó que "es un poco raro todo, porque no podemos trabajar todos juntos. Lo importantes es que se volvió y nos estamos preparando para lo que venga. Hay algo de temor (respecto al coronavirus), más que nada por la familia. A mí el test me dio negativo, pero uno se preocupa por los afectos más que nada. Sobre todo mi vieja que es persona de riesgo".

Alex Vigo.jpg Alex Vigo se mostró exultante en la vuelta a los entrenamientos en Colón. Prensa Colón

Precisamente sobre sus afectos, Alex Vigo no dudó: "Mi familia es quien me apoya en todo lo que hago en mi carrera. Es una gran alegría cumplir el sueño de jugar profesionalmente y llegar a una final de un torneo internacional como la Copa Sudamericana. Son fundamentales en mi crecimiento, no solo como jugador sino como persona".

• LEER MÁS: Colón y el principal motivo de sus problemas económicos

Para el marcador de punta, de 21 años, llegar a Primera División fue un arduo camino: "Recién ahora tomo dimensión de lo que me pasa, ya que después de un comienzo muy complicado, donde no tenía ni para tomarme un colectivo, ahora puedo ayudar y eso me hace sentir bien y orgulloso . Me propuse luchar todos los días. Presión es tener que llevar comida a casa cuando la cosa está complicada".

Alex Vigo 1.jpg Alex Vigo se enfoca en Colón y le resta importancia a los rumores. Prensa Colón

"Mi cabeza ahora está en Colón, tengo contrato hasta 2023 y en lo que pienso es en entrenar, jugar y apoyar desde donde me toque. Pienso en Colón y no le doy bola a los rumores", aseveró Alex Vigo tras las versiones de sondeos de Fiorentina de Italia y Flamengo de Brasil, que hizo averiguaciones, pero nada más.

• LEER MÁS: Los contratiempos de Burián y García para volver a Santa Fe

En el mercado de pases anterior, fue buscado por River y eso le quedó haciendo ruido en la cabeza a Alex Vigo: "La verdad que me dio mucha alegría, porque nunca pensé que un técnico como él (Marcelo Gallardo) me quería. Ni hablar de River. Eso me puso muy contento. Mi mamá me dijo que todo sacrificio tiene recompensa. Lo llamaron a mi representante y me lo comunicaron. Pero nada más que eso. No hubo más avances".

• LEER MÁS: Colón: la puerta de salida que se le abre a Luis Rodríguez

En el final, fue contundente: "No hablé con mi representante y por eso yo solo pienso en Colón. Si alguien me quiere, me sentaré a hablar primer con el presidente (José Vignatti) del club y después veremos".