Por la pandemia del coronavirus, varios jugadores comienzan a contemplar nuevas opciones. Sobre todo los extranjeros dependiendo la situación de los países. Precisamente la semana pasada trascendió que Nacional de Montevideo tendría en los planes al arquero de Colón, Leonardo Burián, que justamente está con su familia en Uruguay, donde ya los equipos retomaron los entrenamientos.

En Sudamérica los únicos países sin certezas respecto de la reanudación de la actividad son Argentina y Bolivia y por eso las especulaciones juegan un papel preponderante. Por si fuera poco, acá se espera un mayor brote de la enfermedad, estirándose todavía más la determinación que tiene muy expectante a los hinchas.

Leonardo Burián.jpg Leonardo Burián está en Uruguay esperando novedades sobre la vuelta al trabajo en Colón. Prensa Colón

Producto de todo esto, Leonardo Burián estaría contemplando la opción de quedarse en Uruguay donde los casos son menores y porque estaría cerca de sus afectos, ya con un importante recorrido en su carrera, a los 36 años (21 de enero de 1984). Quizás esto también potenció el supuesto interés de Nacional, club que lo lanzó al profesionalismo en 2004.

Pero hay un detalle no menos importante: tiene contrato en Santa Fe hasta junio de 2021, entonces el que lo quiera deberá a sentarse a negociar con Colón, que lo tiene en sus planes para el próximo proyecto que encabeza como DT Eduardo Domínguez. No es la primera vez que circula la chance de salida de Cachorro, figura estelar en la histórica campaña de la Copa Sudamericana 2019.

Leonardo Burián.jpg No es la primera vez que surgen opciones de regreso a Uruguay para Leonardo Burián, que tiene contrato con Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

En su momento se especuló con un disconformismo en la cotización del dólar en su salario, pero rápidamente eso se disipó –habría existido un acuerdo– para continuar y volverse un referente. También estuvo la vez que pidió irse por motivos personales. Fue durante el ciclo de Pablo Lavallén, cuando el plantel estuvo haciendo la pretemporada en Salta. Después de varias charlas, logró solucionar sus dilemas, comenzó a entrenar en Santa Fe y se sumó nuevamente al grupo para ser clave.

Ahora ante este atípico panorama, no es extraño que vuelva a suceder, pero Colón no tiene intenciones de largarlo y por eso, quien lo quiere deberá presentar una oferta de resarcimiento, ya que cuando arribó firmó un contrato por tres años a préstamo. Más que nada, porque a su edad no era viable la compra del pase.

Leonardo Burián 1.jpg Leonardo Burián, que se volvió un referente en Colón, vería con buenos ojos quedarse en Uruguay cerca de su familia. In

De igual modo, la danza de rumores recién comienza y seguramente habrá más con el correr de las semanas. Mucho más en Argentina, donde la vuelta del fútbol no tiene precisiones, aunque la pregunta vuelve a emerger. ¿Seguirá Leonardo Burián en Colón?