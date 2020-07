Matías Fritzler, más cerca de continuar en Colón

Matías Fritzler tuvo un parate, con motivo de la pandemia por el coronavirus, muy movido, con diferentes cuestiones, ya que fue uno de los jugadores que en su momento fue crítico con la postura de los dirigentes de hacer público el tema de la reducción de los sueldos, mientras que luego se conoció de un fallo adverso de FIFA, luego admitió un llamado de Unión, mientras desde Colón se intentaba llegar a un acuerdo para que continúe en el plantel.

Es que para Eduardo Domínguez es un jugador clave, ya que fue capitán de su primera etapa como entrenador de Colón. Fue uno de los jugadores que más veces fue titular durante ese período e incluso se dio el lujo de convertir el gol con el cual se logró un triunfo histórico ante San Pablo en el Morumbí por la Copa Sudamericana 2018.

Pero en los primeros encuentros entre la dirigencia de Colón y Fritzler se estuvo muy lejos de llegar a un acuerdo, debido a que había una importante deuda que se había generado en los últimos meses, con motivo del parate por la pandemia, mientras que también había un monto sin resolver en cuanto a premios por mantener la categoría e incluso se le ofreció un contrato para renovar muy inferior al que venía percibiendo.

De esta manera, como informó UNO Santa Fe, la intención del jugador era si no llegaba a un acuerdo con la dirigencia de Colón para renovar, acudir a Futbolistas Argentinos Agremiados para exigir el pago de su deuda, cuestión que también tiene pensada realizar Gabriel Esparza, quien anunció su salida del club.

Pero para Fritzler no fue fácil el receso, ya que la FIFA lo encontró culpable en un litigio que tenía con Kasimpasa, club turco en el que jugó entre 2013 y 2014, y deberá pagar 120 mil euros en un plazo de 30 días porque si no lo hace no "podrá realizar ninguna actividad vinculada al fútbol".

Mientras que como informó UNO Santa Fe la semana pasada, desde Unión llamaron a Matías Fritzler, ya que fue dirigido por Juan Manuel Azconzábal en Huracán en 2017. Sin embargo, el jugador reconoció en diálogo con LT9 (AM 1150) que existió el contacto pero que lo desechó debido a su estrecho vínculo con Colón.

Pero para Domínguez se trata de un jugador clave. De hecho, en el primer y único partido de su segundo ciclo al frente de Colón, lo ubicó como titular en el gran triunfo frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por 3-1, dando una muestra cabal de lo importante que lo considera en la estructura del equipo titular.

En las últimas horas hubo un nuevo encuentro entre los dirigentes de Colón y Fritzler, donde hubo un principio de acuerdo en cuanto a los meses de abril, mayo y junio que se le debe (los derechos de imagen), con lo cual solo restaría que se terminen de consensuar los términos del nuevo contrato para que se produzca su continuidad en el conjunto sabalero.