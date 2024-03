Colón fue efectivo en Río Cuarto ante Estudiantes

Eso hizo más abierto un duelo donde el anfitrión lo fue a buscar de manera desesperada y dejó muchos espacios atrás. Con Prediger y Talpone firmes en la mitad de la cancha, el elenco santafesino imponía condiciones ante un adversario tenaz, pero con poca claridad. Utilizaba Estudiantes la banda izquierda para buscar el empate.

A los 22', Vicentini debió salir para rechazar un centro con los puños. Colón ganaba por la mínima y lo controlaba, sin sufrir en ese trayecto. Apelando también con la velocidad de Herrera para desbordar. Un pelotazo de Castet le quedó a Rodríguez pero se la echaron al córner. Y desde ese envío, nuevamente Jourdan tuvo el segundo pero la pelota se le levantó por arriba del horizontal.

Indudablemente dependía del conjunto del barrio Centenario acertar para aumentar la diferencia. Algo que pudo concretar a los 29', cuando un tiro libre de Estudiantes se transformó en un contragolpe exquisito que encabezó Lago para desbordar, otra vez por la izquierda. Sabella llegó para empujarla y establecer el 2 a 0.

Lo que sucedió hasta el final fue casi un monólogo de Colón, que en varias ocasiones tuvo la posibilidad de aumentar el marcador, pero por diferentes situaciones no pudo hacerlo. Estudiantes terminó preso de sus nervios, a puro centro, intentando un descuento que no podría cristalizar.

Estudiantes descontó pero el Sabalero controló el resto

Con Galván por González tirado sobre la izquierda, el equipo anfitrión llegó al descuento en la primera jugada del segundo tiempo. Un centro que en el segundo palo dejó solo al uruguayo Da Silveira que puso el 2 a 1.

Colón dispuso el ingreso de Leguizamón por Rodríguez y fue a buscar, herido en ese descuento, pero con falta de precisión de tres cuartos para adelante. Los 20' iniciales se consumieron con varios pelotazos, un poco de pierna fuerte pero sin poder hilvanar de los dos lados un par de pases seguidos. A puro córner la formación de Delfino pugnaba por el tercero.

A los 30', Leguizamón ganó muy bien una pelota y cedió para Jourdan pero el volante ingresando por la derecha no pudo pegarle bien y esa pelota murió en las manos de Barlasina. Ya con Vega y Bernardi en cancha para darle óxigeno al medio campo, Colón no podía relajarse, pues su rival optaba por los pelotazos cruzados para complicar a Vicentini.

De esa manera se diluyó un típico partido de ascenso. Colón cumplió con su nueva misión, ahora empezó a festejar en la ruta y en cinco fechas, ganó cuatro juegos, para ser uno de los punteros de la Primera Nacional.

SÍNTESIS

Estudiantes (RC) 1: Williams Barlasina; Agustín Da Silveira, Gastón Arturia, Marcio Gómez, De Yago Vito; Manuel Cainelli, Francisco Romero, Jonatan Blanco, Mauro Valiente; Tomás González y Guillermo Villalba. DT: Fernando Stagnari.

Colón 2: Manuel Vicentini; Ezequiel Herrera, Hernán Lópes, Paolo Goltz y Facundo Castet; Sebastián Prediger; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Alexis Sabella e Ignacio Lago; y Axel Rodríguez. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 3' Federico Jourdan (C) y 29' Alexis Sabella (C); ST 4' Agustín Da Silveira (E)

Cambios: ST 0' Francisco Galván x Tomás González (E); 7' Nicolás Leguizamón x Alexis Rodríguez (C); 23' Matías Rosales x Francisco Romero (E); 25' Cristian Vega y Christian Bernardi x Nicolás Talpone y Alexis Sabella (C); 42' Robertino Seratto x Agustín Da Silveira (E); 43' Nicolás Delgadillo y Javier Toledo x Federico Jourdan y Christian Bernardi (C)

Amarillas: Blanco, Cainelli (E); Talpone, Sabella, Toledo, Leguizamón (C)

Expulsado: ST 46' Blanco (E)

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

Estadio: Antonio Candini.