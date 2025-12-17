Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón fue a fondo y abrochó la contratación de un experimentado zaguero

El zaguero, de 35 años, viene de jugar la última temporada en Melgar de Perú, pero conoce la Primera Nacional y estaría cerca de Colón. ¿Quién es?

Ovación

Por Ovación

17 de diciembre 2025 · 15:17hs
Colón fue a fondo y abrochó la contratación de un experimentado zaguero

Prensa Sudamericana

Colón aceleró en el mercado y terminó de cerrar el arribo de un zaguero experimentado, uno de los pedidos prioritarios de Ezequiel Medrán para empezar a darle forma al equipo. Se trata de Pier Barrios, defensor central de 35 años, que viene de jugar la última temporada en Melgar de Perú.

• LEER MÁS: Colón se mueve por el gol: Bonansea la prioridad, Junior Arias la opción

Una voz de mando para Colón

Barrios, de 1,80 metro, tuvo una participación activa en el fútbol peruano, donde disputó 40 partidos oficiales y convirtió dos goles, siendo una pieza importante. Además, conoce la Primera Nacional, un detalle que fue clave a la hora de avanzar en la negociación.

image
Colón tiene todo avanzado por Pier Barrios.

Colón tiene todo avanzado por Pier Barrios.

La llegada del zaguero responde a la búsqueda de una voz de mando dentro del campo, un referente que ordene y transmita seguridad desde el fondo. Algo que no hubo en este 2025. En ese sentido, Medrán dejó en claro que la base del nuevo Colón se construirá de atrás hacia adelante.

• LEER MÁS: Se enfrió una negociación avanzada en Colón: ¿se cae la llegada de Matías Godoy?

Con la incorporación de Barrios, el Sabalero continúa armando su columna vertebral, que ya cuenta con el arquero Matías Budiño y el lateral izquierdo Leandro Allende. La intención es rodear a estos nombres con piezas confiables que le permitan al equipo ganar consistencia desde el inicio de la temporada.

• LEER MÁS: Matías Budiño: "Colón exige y no permite otro objetivo que el ascenso"

Así, Colón refuerza una zona sensible y suma experiencia a su plantel, con la expectativa de que Barrios demonstrate dentro de la cancha el liderazgo que el cuerpo técnico considera fundamental para afrontar el desafío de la Primera Nacional.

Colón Melgar Pier Barrios
Noticias relacionadas
fernando nogara, el plan b que gana fuerza en colon para reordenar las inferiores

Fernando Nogara, el plan B que gana fuerza en Colón para reordenar las inferiores

republica del oeste se corono campeon del torneo oficial a2

República del Oeste se coronó campeón del Torneo Oficial A2

Colón acelera para sumar al delantero Matías Godoy.

Colón acelera por un delantero que juega en Primera División

colotto se la juega en colon: hay un buen presupuesto para armar un equipo competitivo

Colotto se la juega en Colón: "Hay un buen presupuesto para armar un equipo competitivo"

Lo último

Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Último Momento
Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

Colón volvió sobre sus pasos y concretó la llegada de Matías Godoy

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Unión hizo oficial el llamado a la Asamblea para el próximo 29 de diciembre

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Manchester City y Newcastle avanzan a semifinales de la EFL Cup

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Sin stock público: los viajeros santafesinos deberán comprar la vacuna contra la fiebre amarilla en farmacias

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Un provocador posteo de Milei desató un conflicto regional: qué generó la furia de Brasil

Ovación
Unión tiene casi 23 mil socios, destacó Andrés Valenti, secretario general del club

"Unión tiene casi 23 mil socios", destacó Andrés Valenti, secretario general del club

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Relacionan al 10 de la reserva de Boca con Colón

Colón se mueve por el gol: Bonansea la prioridad, Junior Arias la opción

Colón se mueve por el gol: Bonansea la prioridad, Junior Arias la opción

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

Colón abrirá un entrenamiento y habrá atención a la prensa de Ezequiel Medrán, Ignacio Lago y Leandro Allende

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

El lujoso predio donde Unión entrenará durante su estadía en Uruguay

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable