Colón fue a fondo y abrochó la contratación de un experimentado zaguero

El zaguero, de 35 años, viene de jugar la última temporada en Melgar de Perú, pero conoce la Primera Nacional y estaría cerca de Colón. ¿Quién es?

Colón aceleró en el mercado y terminó de cerrar el arribo de un zaguero experimentado, uno de los pedidos prioritarios de Ezequiel Medrán para empezar a darle forma al equipo. Se trata de Pier Barrios , defensor central de 35 años, que viene de jugar la última temporada en Melgar de Perú.

Una voz de mando para Colón

Barrios, de 1,80 metro, tuvo una participación activa en el fútbol peruano, donde disputó 40 partidos oficiales y convirtió dos goles, siendo una pieza importante. Además, conoce la Primera Nacional, un detalle que fue clave a la hora de avanzar en la negociación.

image Colón tiene todo avanzado por Pier Barrios.

La llegada del zaguero responde a la búsqueda de una voz de mando dentro del campo, un referente que ordene y transmita seguridad desde el fondo. Algo que no hubo en este 2025. En ese sentido, Medrán dejó en claro que la base del nuevo Colón se construirá de atrás hacia adelante.

Con la incorporación de Barrios, el Sabalero continúa armando su columna vertebral, que ya cuenta con el arquero Matías Budiño y el lateral izquierdo Leandro Allende. La intención es rodear a estos nombres con piezas confiables que le permitan al equipo ganar consistencia desde el inicio de la temporada.

Así, Colón refuerza una zona sensible y suma experiencia a su plantel, con la expectativa de que Barrios demonstrate dentro de la cancha el liderazgo que el cuerpo técnico considera fundamental para afrontar el desafío de la Primera Nacional.