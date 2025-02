Colón fue de más a menos, no tuvo gol y sumó un empate con sabor a poco ante Temperley

Este jueves Colón recibía a Temperley por la fecha 1 de la zona B inaugurando el Torneo de la Primera Nacional 2025, pero no tuvo la cuota de efectividad necesario y empató 0-0 . Fue de mayor a menor y cayó en el barullo que le propuso el Gasolero en el complemento. Dirigió Ariel Penel y transmitió UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo.

Discreto primer tiempo el que protagonizaron Colón y Temperley, más allá de que, por obligación, fue el Sabalero el que más propuso, aunque tampoco fue tan claro el dominio. Tuvo más la pelota pero como era lógico de suponer por tratarse de un primer partido, no estuvo preciso y le faltó asociar juego, más allá de algunos buenos arranques de Christian Bernardi, que fue el jugador más claro en la primera etapa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1887661017364156896&partner=&hide_thread=false ¡PASÓ DE TODO!



Primero Jourdan y luego Bernardi tuvieron la oportunidad de vencer la defensa de Mastrolía. Colón y Temperley continúan 0-0 en el arranque del #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/TBekHnTvQJ — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2025

De hecho, de los pies del cordobés se gestó la chance más clara cuando habilitó a Federico Jourdan, quien ingresó al área por derecha y sacó un remate rasante que terminó rechazando el arquero Ezequiel Mastrolia. Y la segunda chance fue un remate de Nicolás Talpone de frente al arco, aunque en el momento de impactar el balón se le levantó y la pelota se fue por encima del horizontal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1887664197401551275&partner=&hide_thread=false ¡25 MINUTOS Y YA SE PICÓ!



¡ASÍ SE JUEGA EL #NacionalEnTyCSports! pic.twitter.com/0F3psrfSPn — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2025

Posteriormente el que quedó de frente al arco, aunque fuera del área fue Agustín Toledo, pero a su remate le faltó potencia y dirección. Los ataques de Colón fueron más profundos pero escasos. A los 35 minutos se dio el ingreso de Emmanuel Gigliotti por el lesionado Genaro Rossi.

En los minutos finales, Colón empujó contra el arco de Temperley con alguna pelota quieta pero sin generar peligro.

El complemento entre Colón y Temperley

En el segundo tiempo, Colón salió decidido a llevarse a Temperley por delante y esa iniciativa se prolongó por espacio de 10 minutos, en donde lo acorraló y parecía que podía quebrarle la resistencia. Pero fue solo ese lapso de juego, en donde empujó pero sin generar chances concretas como para marcar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1887674497307759019&partner=&hide_thread=false ¡JOURDAN Y EL PRIMER TERRIBLE ÑOCA DEL AÑO!#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/vQoRI7WId6 — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2025

Un gol bien anulado a Gigliotti y no mucho más fue lo que dispuso Colón en el segundo tiempo. El equipo se mostró muy impreciso, fundamentalmente a la hora de salir jugando con los marcadores centrales. Guillermo Ortiz cometió cinco errores consecutivos cada vez que quiso pasarse la pelota a un compañero. Llegaron los cambios para intentar mejorar: Joel Soñora mostró sus destellos pero no fueron suficientes y Temperley se defendió con orden y su arquero prácticamente no intervino.

De hecho, la más clara del segundo tiempo fue para el visitante cuando Luis Lopez quedó mano a mano con Marcos Díaz y logró superarlo, pero el arquero se rehízo fue al piso y se quedó con el balón. Y en el final se equivocó en la salida Brian Negro y Temperley no lo aprovechó, ya que el remate de Franco Ayunta se desvío en el defensor y la pelota se fue al córner. Poco para rescatar de Colón, siendo por lejos la figura Alan Forneris.

Por ser la primera fecha no se puede pedir demasiado, pero la realidad indica que Ariel Pereyra tendrá mucho que trabajar para encontrar el funcionamiento adecuado. Un debut discreto el de Colón y un punto que no suma demasiado, teniendo en cuenta las obligaciones que tiene el equipo.

Formaciones de Colón y Temperley

Colón: Marcos Díaz; Gonzalo Bettini, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Alan Forneris, Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Christian Bernardi, José Barreto; y Genaro Rossi. DT: Ariel Pereyra.

Temperley: Ezequiel Mastrolia, Diego Magallanes, Bruno Duarte, Leandro Lucero, Pablo Casarico, Adrián Arregui, Agustín Toledo y Luciano Nieto; Gabriel Hauche, Luis López y Fernando Brandán. DT: Aníbal Biggeri.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Brigadier López.