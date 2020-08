Colón: Gustavo Abraham salió a responderle a Germán Lerche

El expresidente de Colón Germán Lerche dio una nota al sitio Doble Amarilla en donde manifestó que aquellas personas que lo denunciaron, son las mismas que en su momento le pidieron que eche a José Vignatti de Colón. Luego de esas declaraciones, el abogado Gustavo Abraham quien preside la Agrupación Futuro Sabalero y quien colabora con la actual gestión salió a responderle a través de su cuenta de Facebook.

El descargo de Abraham

Por cuestiones de orden moral me veo obligado a responderle al Sr. GERMAN LERCHE algunos de sus lamentables dichos.

En 1er lugar la suya NO ERA UNA FORMA DE GOBERNAR….sino posiblemente una FORMA DE DELINQUIR desde el gobierno, en perjuicio del CLUB COLON. Le recuerdo que dejó a COLON en ruinas.

2do Si sus antecesores también hicieron lo mismo que Ud según lo dice, porque no los investigó y denunció como hicimos nosotros? Es decir tiene otro delito EL ENCUBRIMIENTO!!!

3ero. El Sr. PRADOLINI, UNICO SINDICO que fue denunciado y ahora se encuentra sometido a Juicio formaría parte de su armado de impunidad, le recuerdo que incluso agredia hasta fÍsicamente a cualquiera que quisiera contradecirlo.

4ta. NUNCA aprendió que los Organos de Sindicatura pueden despachar por minoría, pero también como cualquier ciudadano tienen la obligación de denunciar la comisión de ilícitos, tal lo hizo JOSE LUIS ISAIA con mi patrocinio, lo que generó el PROCESO JUDICIAL que lo lleva a JUICIO ORAL.

image.png Gustavo Abraham salió a responder los dichos del expresidente sabalero Germán Lerche

5to. Coincido con Ud. que para ser dirigente, NO HAY QUE TENER PLATA, sino CONOCIMIENTO y CAPACIDAD, pero en su caso siendo Presidente OBTUVO LA PLATA la pregunta es como!!!??? … lo que nunca consiguió fue la capacidad y el conocimiento para ser un buen dirigente… ESO JAMAS!!

6to. Realmente espero que se haga JUSTICIA no venganza, para su suerte el proceso no lo pudimos seguir quienes lo iniciamos….sino creo que su situación ya sería otra desde hace rato.

7mo. Estamos ORGULLOSOS DE LO HECHO, Pese a lo mal que debimos pasarla enfrentándolo, donde tuvimos que soportar que su “FUERZA DE CHOQUE” nos ataque de manera artera, invente causas judiciales, manche mi apellido con millones de mentiras y amenace a mi círculo íntimo. Se acuerda de todo eso Germán…?

8vo Le puedo asegurar que pese a la falta de reconocimiento y los injustos ataques que tuvimos después de las batallas con Ud., los que de manera esporádica y ridícula insólitamente aún recibimos de algunos nostalgicos de ” sus épocas de regalos permanentes” siempre dormimos tranquilos, sabiendo que habíamos cumplido la misión de custodia del CLUB COLON que una “MINORIA” de valientes SABALEROS tuvieron la grandeza de otorgarnos en sus siempre viciados actos electorales.

8vo. No se victimise, lo que lo llevo a este lugar son sus actos, creerse impune, su soberbia y poder pasajero lo cegaron y le hicieron creer que Ud. era más importante que COLON.

9no, Le puedo asegurar que si debemos volver a pasar por lo mismo lo haremos, se llame como se llame quien intente perjudicar al club.

10ma. Por último le dejo un pedido con todo mi sentimiento sabalero …POR FAVOR NO NOMBRE MAS A COLON… no haga más daño, llámese a silencio, pida disculpas sinceras y dejenos olvidarlo, nuestra gente no merece más humillación.

COLON GRANDE POR SU GENTE!

Dr. GUSTAVO ABRAHAM / AGRP. FUTURO SABALERO