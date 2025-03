Colón hace un culto de la eficacia y contundencia para seguir bien arriba

Con esa presión salió a jugar Colón, por un lado de dejar atrás la derrota ante Almirante Brown en Isidro Casanova, y por el otro para no perderle pisada a Estudiantes de Buenos Aires. En tanto que Gimnasia de Mendoza, su próximo rival como visitante, buscará también volver al primer lugar este lunes, cuando visite a Temperley.

Colón, otra vez superado en el Brigadier López

El inicio del partido ante Central Norte fue de suma preocupación en el Brigadier López, lo que demuestra que a Colón no solo le juegan cada partido como una final, sino que también se le animan a jugar y atacarlo, como ya lo habían hecho los equipos que lo visitaron, sobre todo Chaco For Ever.

En el arranque Central Norte estrelló un tiro en el palo, mientras que sufrió en varias ocasiones, convirtiendo a Tomás Giménez como una de sus máximas figuras. Sin embargo, en ese momento emergió la contundencia y eficacia, que son características que comienza a mostrar Colón.

Colón Central Norte Emmanuel Gigliotti.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Es que si merecerlo se puso arriba tras el penal que le cometieron a Tomás Giménez, y que se encargó de canjear por gol Christian Bernardi. En tanto que siguió sin aprovechar sus oportunidades Central Norte, y Emmanuel Gigliotti no perdonó en la otra chance que tuvo Colón.

De esta manera, con contundencia y eficacia sacó una ventaja clave en el resultado, que fue imposible de levantar por parte de un Central Norte al que le sobraron intenciones pero no pudo efectivizarlas en el arco de un imbatible Tomás Giménez.

El correctivo de Pata Pereyra en el segundo tiempo

Con la ventaja a su favor, Pata Pereyra realizó un par de ajustes pensando más en sostener y conservar el resultado, que se consiguió en el arranque por más contundencia y eficacia por merecimientos.

Para otro momento seguramente quedará el hecho de mejorar desde lo futbolístico, ya que ante otro rival de más jerarquía sería difícil poder soportar los momentos de desconcierto defensivo, que los mostró y mucho Colón en el la primera parte del partido.

Lo concreto es que este equipo se sigue haciendo fuerte en base a la jerarquía de sus jugadores, ya que nuevamente Bernardi y Gigiliotti volvieron a ser claves para que Colón sume otra vez de a tres para mantenerse en el lote de punta en la Zona B de la Primera Nacional.