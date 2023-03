El próximo sábado 25 de marzo se realizará la esperada despedida de Esteban Paredes de Colo Colo. Se espera una multitud en el estadio Monumental de Santiago y, para la ocasión, fue invitado a participar del amistoso Colón. Si bien es cierto que la atención estará centrada en otro lado, es una linda oportunidad que se presenta en la fecha FIFA, donde no habrá actividad local por la participación de la Selección Argentina ante Panamá y Curazao.

La idea inicial era disputarlo con la base principal, pero como hay muchas chances que el cruce de los 32º de final de la Copa Argentina ante Colegiales sea entre el martes 28 y miércoles 29, el DT Pipo Gorosito, preservaría a los titulares. Esto depararía en que a Chile vayan alternativos y juveniles.

Algo lógico, ya que es una de las prioridades de este semestre al no haber competiciones internacionales. Por ahora, no se tienen detalles sobre las preferencias de la organización en el país trasandino, más que nada en torno a si estarán conformes con que el Sabalero no presente a sus principales jugadores.

Pipo Gorosito prioriza la Copa Argentina y Colón jugaría el amistoso ante Colo Colo con alternativos y juveniles.

Pero no sería un impedimento, ya que la atracción será el delantero Esteban Paredes, que se retira del fútbol. Vale recordar que estarán todos los gastos cubiertos para Colón, tanto traslado como alojamiento.

Gorosito tiene la cabeza puesta en enderezar el rumbo y, si bien es cierto que jugar contra Colo Colo es un privilegio, lo formal es lo más importante en este caso.