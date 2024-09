Colón jugó en buen nivel, le ganó a Defensores y sueña con la remontada final

Indudablemente con la pretensión de sumar los tres puntos, esa presión que ejercía el equipo de Osella obligaba a su rival a resistir, con muchos pelotazos pero sin chance, al menos en ese cuarto de hora inicial, de poder comprometer a Vicentini.

LEER MÁS: El uno por uno de Colón ante Defensores de Belgrano

Fue Braian Guille esta vez el que recibió de espaldas, apiló rivales pero cuando quedó mano a mano levantó su tiro por arriba del horizontal.

La etapa inicial comenzaba a ingresar en la mitad de su recorrido, que pareció por momentos Defensores apagar esa energía santafesina, conteniendo las proyecciones por los laterales y pinchando el desarrollo.

Recién a los 28' el Dragón con una sucesión de pases que encontraron un centro para Chávez, pero Vicentini no tuvo inconvenientes en atrapar el balón. Era lo más claro para el conjunto de Mayor, que un minuto después por izquierda provocó un cierre desesperado de Castet.

Poco y nada se vio hasta el ingreso de los futbolistas en camarines. Una pelota que nunca pudo dominar Guile. Colón, si bien no tuvo tantas opciones claras, fue más que su rival pero con marcador cerrado en el Brigadier López.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1840143537972682894&partner=&hide_thread=false ¡GOL DEL SABALERO! Jourdan enganchó y la cruzó al segundo palo para poner en ventaja a @ColonOficial. Miralo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá https://t.co/ziPPqRZbjD#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/e8df0W64Dk — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 28, 2024

El Sabalero fue letal en el área adversaria

El segundo tiempo llegó con lo que tanto esperaba el pueblo sabalero. Un buen quite que encontró sobre la derecha a Federico Jourdan, que después de 20 partidos dejó dos rivales en el camino, encaró para el medio y definió de zurda: 1-0 arriba el dueño de casa.

Esa conquista inclinó la cancha, el elenco de Osella se lo llevó puesto al Dragón que dejó un hueco enorme atrás. Bernardi esquivó patadas de todos lados y cuando Pietrobono le salió se la picó con una jerarquía notable. En un cuarto de hora, Colón le ganaba jugando muy bien 2-0 a un rival directo en Santa Fe.

El DT mandó a Farioli por Jourdan, y Rossi tuvo el tercero a los 24' después de otra gran jugada de Guille, uno de los puntos altos del equipo santafesino. Empezaron a llegar los cambios y con el lógico retroceso, el anfitrión le cedió la tenencia a un Defensores que tenía problemas para poner en aprietos a Vicentini.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1840147045522313256&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DEL SABALERO! Tras una gran jugada y mejor definición, @ColonOficial estira la ventaja 2-0 de la mano de Bernardi. Miralo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/oDHOhj9Wcn acá https://t.co/ziPPqRZbjD#NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/t94JUyj7Br — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 28, 2024

Colón realmente venía pugnando por un triunfo de esa manera ante su gente. Hizo lo suyo y lo que venga de ahora en más será para ver si fu o no productiva su presentación ante un rival directo en la tabla valorativa.

Síntesis del partido

Colón 2: Manuel Vicentini; Thiago Yossen, Paolo Goltz, Fabián Henríquez y Facundo Castet; Federico Jourdan, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Christian Bernardi; Braian Guille; y Genaro Rossi. DT: Diego Osella.

Defensores de Belgrano 0: Ignacio Pietrobono; Brian Gómez, Agustín Massaccesi, Juan De Tomaso, Fabián Sánchez; Matías Laba, Ignacio Gutiérrez, Patricio Moyano, Facundo Pereyra; Ezequiel Aguirre y Lautaro Chávez. DT. Carlos Mayor.

Goles: ST 4' Federico Jourdan (C) y 14' Christian Bernardi (C)

Cambios: ST 20' Brian Farioli x Federico Jourdan (C); 25' Joel Soñora y Javier Toledo x Christian Bernardi y Genaro Rossi (C); 26' Gustavo Mendoza y Cristian Sánchez x Matías Laba y Facundo Pereyra (DB); 30' Zahir Yunis y Hernán Lópes x Thiago Yossen y Alan Forneris (C); 36' Antú Hernández x Patricio Moyano (DF)

Amarillas: Henríquez (C); Massaccesi, Mendoza (DB)

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Brigadier López.