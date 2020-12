Colón jugó el peor partido del torneo y perdió con Gimnasia

• LEER MÁS: Fernández fue desafectado en Colón por un problema de salud

Llegando al primer cuarto de hora, el Lobo tenía más la pelota, pero sin darle un buen destino, algo que mantenía calmo al Sabalero, que hace un culto de saber defenderse sin el dominio. De todas maneras, paulatinamente Rodrigo Aliendro y Christian Bernardi iban rompiendo líneas, permitiendo el paso de los laterales y sorprender. Pero a los 19' cuando no pasaba nada, Colón se durmió en una cobertura y Nicolás Contín estuvo cerca de marcar el primero, pero no le dio bien al puntazo de zurda. Una llamada de atención.

La respuesta de Colón fue inmediata con un tiro lejano de Tomás Chancalay que demandó de la volada de Fatura Brown, que evitó la apertura del marcador. El partido comenzó a hacerse de ida y vuelta, pero el Sabalero no se mostraba sólido como de costumbre. Ya la calma no era la misma y el claro ejemplo fue las amonestaciones de Christian Bernardi y Rodrigo Aliendro.

Esto era poco a poco erocionado por Gimnasia que, con muy poquito, era superior y ya había tenido algunas al cabo de los 25'. Era como un preludio, porque a los 29', Víctor Ayala tuvo un tiro libre desde la izquierda que envió directamente al arco y encontró bien parado a Leonardo Burián, pero no pudo contener la pelota y el rebote fue aprovechado por Marcelo Weigandt, que solo tuvo que empujarla para poner el 1-0.

Algo que no sorprendió del todo, ya que se veía que el equipo no estaba bien. Indefectiblemente, Colón comenzó a usar esto como despertador y a tener un poco más el balón. A la salida de un córner casi festeja el empate Rodrigo Aliendro, pero su disparo pasó rozando el palo. No fue suficiente y llegó el pitazo de Germán Delfino para decretar el final del peor primer tiempo de Colón en la temporada.

Gimnasia.jpg Gimnasia sacó provecho del desconcierto de Colón en el inicio de la zona Campeonato de la Copa Diego Maradona. Foto: prensa Gimnasia

El complemento

El amanecer del segundo tiempo no pudo ser peor para el Rojinegro, ya que al 1', una desinteligencia entre Bianchi y Burián le permitió a Nicolás Contín llevarse la bocha con tranquilidad y definir sin oposición para poner el 2-0, que hacía más cuesta arriba la historia. Aquello que intentó corregir Eduardo Domínguez en los vestuarios recibía otro condicionante. Indefectiblemente, llegaron los cambios: Yeiler Góez y Luis Rodríguez para ir en busca del quiebre.

Pero lejos de mejorar, estaba más cerca de recibir. Minutos después, un nuevo rebote al medio de Burián que mostró llegando de frente a Eric Ramírez, que se nubló y la mandó afuera cuando era más fácil hacerlo que errarlo para Gimnasia. Colón no reaccionaba y eso hacía peligrar la estantería con cerca de media hora por delante.

Domínguez entendía que había que encontrar nuevas opciones y empezó a rotar, con las apariciones de Brian Farioli y Tomás Sandoval, en lugar de Rodrigo Aliendro y Wilson Morelo, de flojísimo andar. Colón estaba obligado a ir por al menos el descuento y por eso los espacios comenzaron a ser más notorios atrás.

Durante esta temporada, se ponderaba la contundencia de Colón, pero esta vez no tuvo argumentos para atacar y menos para patear al arco, a la vez que daba todo tipo de ventajas atrás. Un rendimiento muy deslucido de una semana a otras. Dio la sensación que a Gimnasia solo le alcanzó con hacer un plantel inteligente para desconcertar al local.

A los 34' Colón llevó peligro con un disparo de Gonzalo Piovi tras una buena acción de Tomás Chancalay, pero le entró muy abajo y le pelota se fue muy por encima del travesaño. A esta altura, los recursos eran cada vez menos. Entrando en la parte final, Sandoval tuvo el descuento, pero se topó con la buena tapada de Burián. Una buena acción dentro de una pobre producción.

El tiempo pasó y la esperada reacción sabalera no llegó. Germán Delfino estableció el final y determinar la segunda derrota en fila de Colón como local, que arrancó de una manera inesperada la zona Campeonato de la Copa Diego Maradona. Una actuación para el olvido para un equipo que tuvo un vuelco radical de una semana a otra. No fue contundente, tampoco sólido y además, nunca fue garantía. Una llamada de atención en este inicio, donde había tantas expectativas. Mucho por mejorar pensando en el próximo encuentro ante San Lorenzo por la Copa Diego Maradona.

Colón vs Gimnasia 0-2 goles y resumen 2020

Formaciones

Colón: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emanuel Olivera y Rafael Delgado; Alex Vigo, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Piovi; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla y Eric Ramírez; Brahian Alemán y Matías García; Nicolás Contín DT: Leandro Martini-Mariano Messera.

Goles: PT 29' Marcelo Weigandt (G) y ST 1' Nicolás Contín (G).

Cambios: PT Germán Guiffrey x Coronel (G); ST Yeiler Góez x Lértora (C), Luis Rodríguez x Olivera (C), Matías Pérez García x Contín (G), Tomás Sandoval x Morelo (C), Brian Farioli x Aliendro (C), Matías Miranda x Alemán (G), Johan Carbonero por García (G).

Amonestados: Christian Bernardi, Alex Vigo, Emanue Olivera Bruno Bianchi, Luis Rodríguez y Rodrigo Aliendro (C); Harrinson Mancilla y Germán Guiffrey (G).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Brigadier López.

Torneo: Copa Diego Maradona.