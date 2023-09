El primer tiempo fue intenso, disputado y con emociones frente a los arcos. En ese contexto, fue más Instituto, que dominó el balón y generó más situaciones de peligro que Colón. De hecho, en un minuto y medio, La Gloria dispuso de dos chances concretas, la primera con un remate desviado de Brahian Cuello y la siguiente un remate de Nicolás Linares, ambos dentro del área.

Sin embargo, Colón en la primera acción en la que cruzó la mitad de la cancha abrió el marcador. Picó por derecha Alberto Espínola y el lateral paraguayo llegó al fondo para asistir a Ramón Ábila. Wanchope en el primer palo anticipó a su marcador y de zurda tocó al primer palo para vencer al arquero Manuel Roffo cuando apenas se jugaban 6'.

Eficacia total la de Colón, que incluso pudo marcar el segundo con un cabezazo de Germán Conti que terminó tapando a puro reflejo el arquero de Instituto. Pero el elenco cordobés reaccionó rápidamente y a los 11' llegó al empate. Tiro de esquina desde la izquierda y Adrián Martínez en soledad cabeceó de pique al piso para decretar el 1-1.

El equipo local se revitalizó con el gol y lo fue a buscar. A Colón le costaba tener la pelota y el partido se jugaba en su propio campo, ya que no lograba juntar pases, teniendo en cuenta que los volantes no lograban encontrarse. Ignacio Chicco con una estupenda volada evitó el segundo gol ante un remate de media distancia de Gastón Lodico.

Y minutos más tarde, Nicolás Linares remató cruzado y la pelota se fue al lado del caño derecho. Era más Instituto, pero le faltaba eficacia, ante un Colón dubitativo por los laterales y con escasa recuperación en la zona media. Intentó mucho el equipo dirigido por Diego Dabove pero no estuvo fino en la definición.

Lo más positivo para Colón en ese primer tiempo fue el resultado, ya que haciendo muy poco se fue a los vestuarios empatando. Llegó dos veces y marcó un gol, mientras que Instituto hizo el gasto, remató muchas veces con destino al arco de Chicco, pero nunca tuvo precisión y por ello el empate parcial.

La #Gloria lo dio vuelta y venció al #Sabalero | #Instituto 3-1 #Colon | Resumen

Para el inicio del segundo tiempo, Néstor Gorosito sacó a Espínola que estaba amonestado y a Santiago Pierotti, para los ingresos de Gian Nardelli y Baldomero Perlaza. Como era de suponer, el ritmo frenético de la primera etapa mermó y el desarrollo de juego resultó ser más cansino.

En ese contexto, Colón avisó con una buena jugada colectiva que terminó en un remate de Favio Álvarez al primer palo que se fue desviado. Instituto no inquietaba en ataque y el Sabalero con poco insinuaba un poco más. Le costaba tener claridad, pero por diferencia de jerarquía, daba la sensación que el Rojinegro en alguna contra podía convertir.

Sin embargo, una vez más y por tercer partido consecutivo, Colón volvió a padecer la pelota quieta. A los 25' un centro frontal, propició el segundo gol de Instituto cuando Maravilla Martínez le ganó a Nardelli y de cabeza, ante una floja respuesta de Chicco decretó el 2-1. No pasaba nada en el partido, pero la desconcentración en esa acción permitió que La Gloria diera vuelta el resultado.

Con el 2-1 a favor, Instituto buscó enfriar el partido y Colón asomó impotente. No tuvo claridad y terminó jugando a los pelotazos, pero el elenco local se defendió bien y por eso Roffo la única intervención que tuvo fue un remate de Álvarez de media distancia que controló sin problemas. La salida anticipada de Wanchope le quitó lucidez al ataque.

Y encima cuando se jugaba tiempo de descuento y con Colón en ataque, llegó el tercer gol de Instituto para decorar el resultado. La contra se inició por la derecha, Adrián Martínez aguantó el balón hizo pasar de largo a Nardelli y Nicolás Barrientos con un remate cruzado desató la fiesta estableciendo el 3-1 a definitivo, que terminó siendo justo, quizás no en el marcador, pero sí en el resultado.

Síntesis

Instituto: 28-Manuel Roffo; 2-Juan Franco, 24-Ezequiel Parnisari, 6-Fernando Alarcón, 12-Jonathan Bay; 8-Gabriel Graciani, 14-Nicolás Linares, 19-Gastón Lodico; 20-Brahian Cuello, 9-Adrián Martínez y 40-Jonás Acevedo. DT: Diego Dabove.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 23-Alberto Espínola, 2-Germán Conti, 33-Facundo Garcés, 40-Rafael Delgado; 15-Ángel Cardozo Lucena, 31-Favio Álvarez; 30-Santiago Pierotti, 10-Rubén Botta, 19-Tomás Galván; y 9-Ramón Ábila. DT: Nestor Gorosito.

Goles: PT 6' Ramón Ábila (C), 11' Adrián Martínez (I), ST 25' Adrián Martínez (I), 47' Nicolás Barrientos (I).

Cambios: ST 0' Baldomero Perlaza x Pierotti (C), Gian Nardelli x Espínola (C), 18' Luciano Aued x Linares (I), 19' Javier Toledo x Ábila (C), Stefano Moreyra x Cardozo Lucena (C), 28' Braian Guille x Galván (C), Gregorio Rodríguez x Acevedo (I), Nicolás Barrientos x Graciani (I), 42' Matías Romero x Franco (I), Roberto Bochi x Lodico (I).

Amonestados: Espínola y Moreyra (C), Martínez y Barrientos (I).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Monumental de Alta Córdoba.