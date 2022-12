No fue una Nochebuena más para Facundo Farías, quien desde lo deportivo está cerrando un año que no fue el esperado en Colón, ya que había gran expectativa de una venta millonaria al exterior y terminó sufriendo una grave lesión en su rodilla derecha que lo tendrá afuera de las canchas entre seis y ocho meses.

El año deportivo, sin embargo, no fue el esperado, más allá que no pararon de llegar ofertas, aunque no estuvieron a la altura de lo pretendido por Colón, como la que acercó el Red Bull Bragantino de Brasil. En tanto que en el transcurso del 2022 también rompió relaciones con Martín Sendoa, quien además de ser su representante también lo había adoptado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Facundo Farias (@facufarias10)

Pero la Nochebuena tuvo un sabor muy dulce para Facundo Farías, quien en sus redes sociales junto a su pareja Angi Olivera, anunciaron que están esperando la llegada de su primer hijo. "Noche buena nos recibe con el mejor regalo del mundo y el mas esperado por sus papis! para comenzar un año siendo una familia hermosa como lo deseamos, te vamos a amar y cuidar desde el primer día hasta el último! te esperamos para hacerte la personita más feliz y mal enseñada del mundo jeje. te amo mamá @angiolivera vas a ser la mejor del mundo! gracias por cuidarnos y darnos el amor que siempre das", escribió el jugador de Colón.