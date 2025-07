Genaro Rossi, una baja sorpresiva para el plantel de Colón

Los dirigentes de Colón decidieron no renovarle el contrato a Genaro Rossi, más allá de su bajo salario. ¿Cuáles fueron los motivos?

Aunque en un principio estaba todo encaminado para que Genaro Rossi continuara en Colón, finalmente el delantero no renovará su contrato y regresará a Newell’s Old Boys, club dueño de su pase. La decisión fue tomada en conjunto por la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana, quienes consideraron que el bajo nivel de disponibilidad física del jugador, producto de reiteradas lesiones, no justificaba el esfuerzo de mantenerlo en el plantel.