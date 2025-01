Colón le gana a Albion con una exquisita definición del Puma Gigliotti

Colón está venciendo su segundo y último amistoso en Uruguay por la Serie Río de la Plata a Albion por 1-0, en el Estadio Luis Franzini. El encuentro es televisado por ESPN Premium en Argentina y por Disney Plus Premium (Solo para Sudamérica).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SerieRdeLP/status/1882952375889256723&partner=&hide_thread=false Alineaciones confirmadas para el último partido de la #Serie2025 pic.twitter.com/Ac48BRAJRy — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 25, 2025

Formaciones de Colón y Albion

Colón: 1-Marcos Díaz; 2-Nicolás Thaller, 24-Guillermo Ortiz y 6-Brian Negro; 14-Facundo Sánchez, 22-Oscar Garrido, 5-Alan Forneris y 15-Conrado Ibarra; 13-Nahuel Giménez 20-José Barreto y 9-Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Pereyra.

Albion: 1-Sebastián Yaume; 4-Francisco Ibáñez, 2-Andrés Romero, 8-Octavio Perdomo y 3-Ezequiel Burdin; 5-Gianfranco Alegre, 10-Carlos Airala, 16-Román Gutiérrez; 20-Andry Sena, 19-Federico Ramos y 9-Mateo Alcoba. DT: Joaquín Boghossian.

Goles: PT 6' Emmanuel Gigliotti (C).

Cambios en Colón: PT 43' Lucas Picech x Thaller (C); ST 0' Genaro Rossi x Gigliotti (C) y Tomás Giménez x Díaz (C).

Estadio: Luis Franzini.