Colón fue contundente ante Instituto y llega afiladísimo a su debut en la Liga Profesional

A los 7' Gabriel Graciani avisó con un remate que fue despejado a tiempo por la defensa de Colón, pero Instituto volvió a insistir con un remate de Franco Watson, tras un gran pase de Franco, que derivó en una gran atajada de Matías Ibáñez, quien defendió el arco sabalero por la lesión de Ignacio Chicco. El mismo volante central tuvo un remate desde afuera del área que se fue desviado.

Hasta que a los 23' llegó una gran trepada de Juan Pablo Álvarez por derecha, quien envió un centro que fue devuelto por la defensa de Instituto. El rebote lo ganó el mismo exjugador de Banfield, quien mandó un gran centro al corazón del área donde apareció Laureano Troncoso, con una increíble pirueta poner el 1-0 para Colón.

Laureano Troncoso tuvo una más, tras otra trepada por la derecha, al minuto siguiente. El joven volante sabalero le erró a la pelota y se quedó tomando la parte posterior del muslo derecho. Fue entonces que pidió el cambio para el ingreso del goleador paraguayo Jorge Benítez.

Instituto se fue con todo en busca del empate, y Colón se quedó agazapado intentando liquidarlo de contragolpe. A los 26' llegó un nuevo remate de Franco Watson, que fue bloqueado por la defensa de Colón. Mientras que a los 34', a la salida de un tiro de esquina, la pelota llegó al segundo palo, donde Alex Rodríguez cabeceó abajo, y la pelota se fue besando el palo derecho de Ibáñez.

Y cuando nada ya pasaba en el partido, llegó un ataque peligroso de Colón, donde luego de varias imprecisiones y rechazos de la defensa de Instituto, la pelota le cayó a Cristian Vega, quien sacó un potente remate que se clavó en el palo derecho de Jorge Carranza, quien demostró poca reacción para intentar desviar el remate.

De esa manera, el equipo de Marcelo Saralegui mostró una gran contundencia ofensiva, para vencer parcialmente a Instituto, con los golazos de Troncoso y Kily Vega. Colón, sin embargo, fue superado en gran parte de esa etapa por un Instituto al que le faltó peso ofensivo.

Para el arranque del segundo tiempo Marcelo Saralegui incluyó a Ramón Ábila, quien hizo su estreno en los partidos de pretemporada, por Jorge Benítez (salió con un dolor en uno de sus tobillos), mientras que también incluyó a Santiago Pierotti por Juan Pablo Álvarez y Leonel Picco por Cristian Vega, en procura de resguardar a algunos jugadores, y darle minutos a otros.

Instituto tuvo algunas claras en los primeros minutos, ya que se fue en busca del descuento, obligado por el resultado adverso. A los 2' llegó un remate de Adrián Martínez, que se fue apenas desviado. En tanto que a los 5' llegó un centro de Sebastián Corda que casi se le mete a Matías Ibáñez. Pero no todo terminó allí, ya que un centro de Alex Rodríguez para Martínez estuvo a punto de terminar en gol.

Colón se paró decididamente de contragolpe, intentando pescar alguna en ataque con un movedizo José Neris y un Wanchope Ábila, a quien naturalmente se lo pudo ver muy falto de fútbol. Fue así que nuevamente estuvo a punto Instituto de llegar al descuento con un derechazo cruzado de Watson que se fue rozando el palo derecho de Ibáñez. Mientras que a los 23' llegó una jugada por izquierda, donde Jonathan Bay sacó un zurdazo que se fue cerca.

En los últimos minutos, ambos sintieron el gasto del partido y la pretemporada, y con varios cambios en cancha el partido fue perdiendo la esencia y el ritmo que tuvo en la primera parte. Pero Colón se encendió en el final con un remate que se fue cerca de Santiago Pierotti, quien a los 43' realizó una gran jugada donde mandó un centro atrás para que Wanchope Ábila ponga el 3-0 final.

Colón tuvo gran contundencia en Córdoba, donde sacó réditos de esa efectividad para vencer a un Instituto, que en varios pasajes del partido fue más desde el juego pero no pudo convertir esa supremacía en goles. El equipo de Marcelo Saralegui llega de esta manera afiladísimo al debut frente a Lanús, el próximo domingo 29 de enero, a las 19.15, en el Brigadier López.

Síntesis

Instituto: Jorge Carranza, Sebastián Corda, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Juan Franco; Roberto Bochi, Gabriel Graciani, Alex Rodríguez y Franco Watson; Gastón Lodico y Adrián Martínez. DT: Lucas Bovaglio.

Colón: Matías Ibáñez; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Cristian Vega, Baldomero Perlaza y Joaquín Ibáñez; Laureano Troncoso y José Pablo Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Goles: PT 23' Laureano Troncoso (C) y PT 44' Cristian Vega (C).

Cambios: PT 29' Jorge Benítez x Troncoso (C); ST 0' Ramón Ábila x Benítez (C); Santiago Pierotti x Álvarez (C) y Leonel Picco x Vega (C); ST 13' Santiago Rodríguez x A. Rodríguez (I) y Jonathan Bay x Franco (I); 21' Braian Cuello x Lodico (I) y Lucas Albertengo x Martínez (I) y 24' Julián Chicco x Perlaza (C); 32' Nicolás Barrientos x Watson (I).

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Silvio Trucco. Asistente 1: Damián Espinoza. Asistente 2: Gisela Bosso. Cuarto árbitro: Andrés Gariano.