"Colón le jugó de igual a igual a uno de los mejores equipos del fútbol argentino"

La palabra de Javier Toledo

"Se hizo un gran segundo tiempo, estando abajo, no se pudo, si analizamos bien el partido Talleres hizo un gol y tuvieron un cabezazo en el segundo tiempo. Quedó reflejado que no hubo mucha diferencia, le jugamos de igual a igual al mejor equipo del fútbol argentino, están jugando Copa Libertadores. Ahora no queda otra que pensar en el domingo", aseguró.