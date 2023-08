LEER MÁS: Leonel Picco dijo que afronta un "difícil momento" en Colón

Braian Guille habló con Sol Play (FM 91.5) sobre su llegada al Sabalero y comenzó diciendo: "Colón me esperó seis meses para que yo me adapte a Primera División. Jugué partidos de Copa Argentina en la cancha de Colón. Me volvió loco la gente, como querían que llegue al club, como me animaban. Me encanta el estadio. Es hermoso”.

GuilleColón.jpg Braian Guille cumplirá su sueño de jugar con Colón en la máxima categoría del fútbol argentino.

Cuando se lo consultó sobre su posición en la cancha, el nuevo jugador de Colón destacó: "Me encanta jugar de segunda punta o mediapunta. Acompañando al nueve. Me gusta luchar con los centrales más allá de mi estatura”.

Sobre su paso por Atlético Tucumán, Braian Guille analizó: "Hoy estaba mirando las estadísticas y vi que jugué 17 partidos, tres como titular. Me hubiera gustado jugar en mi posición habitual, donde me siento cómodo y sé que puedo rendir".

En cuanto a su adaptación a Primera División, el nuevo jugador de Colón indicó: "Fue duro, pensé que no me iba a costar. A pesar de que la pretemporada de un Federal A a un equipo de Primera son diferentes. Cuando empecé a entrenar sentí la diferencia en los controles, la rapidez, lo físico.

Y Braian Guille cerró: "A pesar de haber jugado poco, aprendí mucho sobre la velocidad que se juega, la precisión, los controles orientados hacia delante".