Picco: "Estoy pasando un momento personal que no me ayuda a estar al 100%"

No le venía tocando jugar y en los últimos días tuvo ofertas de Platense y Rosario Central, sin embargo el club optó por retenerlo. En este sentido, el jugador confesó lo que le toca atravesar: "Fueron semanas difíciles para mí. Estoy pasando un momento personal que no me ayuda en mi casa y no puedo estar al ciento por ciento. Mucho más después de todo esto, cuando un día tenía que viajar a Buenos Aires, luego me quedaba y otra vez viajaba para ir a Rosario. Es un momento muy difícil, pero acá estamos poniendo la cara".

• LEER MÁS: Pipo Gorosito dijo que Colón ahora "juega a otra cosa"

Pero no quedó solo ahí: "Yo me quería quedar, estoy bien acá. Hablé con Pipo, que me dijo que había jugadores que estaban delante, pero que si entrenaba me iba a poder ganar el lugar. En este partido me lo demostró y tuve la chance de tener minutos. Así que a seguir entrenando tratando de relajar la cabeza para estar bien en lo que viene".

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la eliminación ante Talleres

En el final, expuso: "Desde el partido contra Arsenal que no me tocaba entrar. Pasó mucho tiempo e incertidumbre. Pero agradecido por los minutos que me dieron y estoy donde quiero estar, así que a meterle".