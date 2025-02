Colón mereció más, pero falló desde los 12 pasos y quedó afuera de la Copa Argentina

Colón mereció más pero quedó eliminado de la Copa Argentina

Fue un primer tiempo muy parejo, disputado, con mucha fricción y disciplina por parte de ambos equipos para neutralizar al rival. No se otorgaron espacios y por el trámite de juego fue deslucido.

Por momentos se prestaron la pelota, pero tanto Colón como San Martín de Tucumán no tuvieron profundidad. Así las cosas, a ambos les costó generar en ataque.

La más clara para el Ciruja fue un remate de Martín Pino dentro del área e ingresando por izquierda, pero el balón fue tapado por Marcos Díaz mandando el balón al córner.

Y la aproximación más concreta para Colón fue un pelotazo de Nicolás Talpone, el cabezazo de Facundo Sánchez al centro del área y Jorge Sanguina de frente al arco no logró conectar bien y el balón fue a parar a las manos de Darío Sand.

Colón buscó ser prolijo al intentar jugar por abajo, pero casi que no pudo lograrlo. Ya que abundaron las imprecisiones, pero también la presión del equipo tucumano en la zona media.

El resultado parcial de los primeros 45' fue lógico, ya que tanto Colón como San Martín no lograron imponer condiciones y ninguno de los dos hizo los méritos suficientes como para ir ganando el partido.

En el inicio de la segunda etapa daba la sensación que Colón estaba mejor plantado y se insinuaba más peligroso que San Martín de Tucumán, pero con el correr de los minutos el equipo sabalero fue mermando su rendimiento.

Antes del cuarto de hora, el Pata Pereyra metió tres cambios juntos, modificó todo el bloque ofensivo sacando a Christian Bernardi, Joel Soñora y Jorge Sanguina, para que ingresen Agustín Jiménez, Emmanuel Gigliotti y José Barreto.

Y las modificaciones parecieron darle resultado, ya que en la primera que tocó, el Puma picó por derecha y de primera y a la carrera remató al primer palo y el arquero Darío Sand despejó el balón con sus manos.

Embed - SAN MARTÍN (T) ESTA EN 16AVOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINA - TANDA DE PENALES COMPLETA

Había sido la más clara de Colón en el partido, ya que más allá de tener la pelota el Sabalero no tenía claridad en los metros finales.

Sin embargo, el Rojinegro tendría una chance más concreta que la anterior. Gran jugada por el costado de Gigliotti, quien habilitó y dejó solo de frente al arco a Giménez, pero el debutante remató por encima del travesaño.

Y por si la anterior fue clara, en tiempo de descuento, una vez más apareció Gigliotti para girar y habilitar a Giménez quien a la carrera y de frente al arco no pudo definir, por el cierre de un defensor tucumano.

En el segundo tiempo, Colón fue superior por las jugadas mencionadas y mereció quedarse con el triunfo. Jugando algo más de media hora, Gigliotti fue el jugador más claro que tuvo el Sabalero demostrando su jerarquía.

Sin embargo, en la tanda de penales, el Puma entre otros falló y Colón se quedó con las manos vacías siendo eliminado en los 32avos de la Copa Argentina.

Síntesis

Colón: 1-Marcos Díaz; 8-Facundo Sánchez, 4-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiz, 6-Brian Negro, 3-Conrado Ibarra; 5-Alan Forneris, 7-Nicolás Talpone; 10-Christian Bernardi, 11-Joel Soñora; y 9-Jorge Sanguina. DT: Ariel Pereyra.

San Martín de Tucumán: 1-Darío Sand; 4-Federico Murillo, 6-Guillermo Rodríguez, 2-Juan Orellana, 3-Hernán Zuliani; 10-Juan Cuevas, 8-Matías García, 5-Gustavo Abregú, 7-Jesús Soraire; 11-Juan Cruz Esquivel y 9- Martín Pino. DT: Ariel Martos.

Goles: No hubo.

Definición desde los 12 pasos: San Martín de Tucumán 3 Colón 1

Cambios: ST 12' Agustín Giménez x Bernardi (C), José Barreto x Soñora (C), Emmanuel Gigliotti x Sanguina (C), 19' Tiago Peñalba x Orellana (SM), 25' Franco García, Cuevas (SM), Ulises Vera x Soraire (SM), 31' Federico Jourdan x Sánchez (C), Oscar Garrido x Forneris (C), 40' Nahuel Cainelli x Abregú (SM), Agustín Prokop x Esquivel (SM).

Amonestados: Sánchez y Negro (C), Soraire, Cuevas y García (SM).

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Nuevo Monumental.