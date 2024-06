Colón mira a Chaco For Ever para reforzar el plantel

Colón tendrá una semana más para reforzar el plantel. La dirigencia y el DT siguen buscando opciones y tienen en la mira a jugadores de Chaco For Ever

Colón le apunta a Chaco For Ever

Por ello, la mira del entrenador apunta a Chaco For Ever. Y es que Delfino tiene en el radar a tres jugadores que actúan en el equipo chaqueño.

Uno de ellos es el extremo Gastón Novero, que antes de jugar en Chaco For Ever, estuvo en Patronato. La dirigencia de Chaco For Ever negó cualquier contacto con Colón, pero expresó que está dispuesto a negociar.

Pero además del mencionado nombre, para reforzar el ataque, surgieron otros dos nombres. Uno de ellos es el de Genaro Rossi y el segundo es el de Jonathan Dellarossa.

Ambos son centrodelanteros, pero con realidades distintas. Y es que en el caso de Dellarossa, es el goleador con cinco goles en 15 partidos y además tres asistencias.

Mientras que Rossi disputó 19 partidos, pero apenas marcó dos goles y brindó dos asistencias. De hecho, en los últimos cuatro partidos, fue al banco de suplentes e ingresó en el complemento.

Lo cierto es que ambos son del gusto del entrenador, pero tampoco sería sencillo poder sacárselos a Chaco For Ever, debido a la importancia de ambos.

Pero no se descarta, que existan gestiones, dado que la dirigencia chaqueña admitió que ningún futbolista es intransferible, dado que Chaco For Ever necesita generar recursos económicos.